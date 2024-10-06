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Общество

В Петербурге 150 торговцев с рынков принудительно отправили в военкоматы

14:56 06.10.2024

В центре Санкт-Петербурге Следственный комитет и военная полиция провели рейд на двух крупных рынках — Апраксин двор и Сенной. Более 150 человек были задержаны и доставлены в военкоматы, из них более сотни согласилась подписать контракт с Минобороны, сообщил СКР.

Подписания контрактов удалось добиться при помощи «разъяснительной работы», рассказали следователи. По их словам, один задержанный отказался вставать на воинский учет и теперь ему грозит лишение приобретенного гражданства России. Согласившиеся отправиться на войну начали проходить медицинское обследование, пишет СКР.

Всего силовики проверили на рынках около 600 человек, в том числе иностранцев. 139 задержанных доставили в отделения полиции, уточнило петербургское управление СКР.

Подобные облавы регулярно проводятся в российских регионах, обратило внимание издание The Insider. О последнем крупной рейде сообщало управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия. 16 сентября на рынках Красноярска задержали 520 человек, у 417 иностранцев проверили постановку на воинский учет. 92 человек в итоге получили повестки в военкоматы.

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В августе в Москве после похожего рейда десяткам получивших гражданство России иностранцам выдали повестки в военкоматы. Ранее рейды проходили на складах Wildberries в Подмосковье, в ресторанах и мечетях.

С августа действует закон об обязательной постановке на воинский учет после приобретения гражданства России. За неисполнение требования натурализованного иностранца могут лишить гражданства.

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