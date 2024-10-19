Ученые научились воссоздавать кожу человека

Участники международного исследовательского проекта «Атлас клеток человека» сумели найти способ вырастить человеческую кожу — с порами и растительностью. Руководительница проекта из британского Института Сенгера Музлифа Ханиффа рассказала Би-би-си, что сделанное открытие поможет лучше лечить болезни, а также найти новые способы поддерживать здоровье человека и, возможно, омолаживать организм.

Международная команда ученых смогла в лабораторных условиях вырастить из стволовых клеток человеческого организма клетки кожного покрова и даже небольшие сегменты кожи, сообщила Би-би-си. Ученые начали свои изыскания с тезиса о том, что сразу после оплодотворения яйцеклетки все человеческие клетки являются одинаковыми. Примерно через три недели внутри стволовых клеток включаются гены, передающие инструкции для создания органов, передали слова ученых журналисты.

Авторам исследования удалось выяснить, какие гены, в какое время и на каких участках включаются, чтобы сформировать кожу — самый большой орган человека. Отдельные гены отвечают за формирование кожного покрова, отдельные формируют структуры, отвечающие за рост волос, потоотделение и защиту от внешних воздействий.

Ученые опубликовали отчет о получении «набора инструкций по созданию кожи человека» в журнале Nature.

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Одним из открытий исследователей стала решающая роль иммунных клеток в формировании кровеносных сосудов кожи, сообщила Би-би-си. Ученым удалось скопировать соответствующие генные инструкции в лаборатории. Они использовали реактивы, запускающие действие генов «в нужное время и в нужных местах», рассказали журналисты. По их словам, исследователи вырастили из стволовых клеток в лабораторных условиях небольшие сегменты искусственной кожи, из которой «торчат маленькие волосинки».

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Знание инструкций по созданию кожи может помочь при лечении ожоговых пациентов и трансплантации тканей, сказала Ханиффа. «Еще один пример — если научиться создавать волосяные фолликулы, можно отращивать волосы у лысых людей», — добавила исследовательница.

Выращенная в лаборатории кожа также может быть использована для изучения врожденных кожных заболеваний и испытания новых методов лечения подобных болезней, пишет Би-би-си.

Если человечество научится «управлять кожей» и предотвращать старение, у людей будет меньше морщин, заявила профессор Института Сенгера. «Если мы сможем понять, как клетки меняются с момента начального развития до старения во взрослом возрасте, то можно будет задаться вопросом: как омолаживать органы, как делать сердце моложе, как делать моложе кожу?» — сказала Би-би-си исследовательница.