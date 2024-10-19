Любовь людей к углеводам могла зародиться до появления современного человека

Американские ученые из Лаборатории Джексона в Фармингтоне и Университета Буффало выяснили, что люди начали употреблять в пищу продукты с высоким содержанием углеводов еще до того, как на Земле появился Homo sapiens. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, предыдущие исследования поставили под сомнение теорию о том, что древние люди питались поджаренным мясом мамонтов и других животных. Как отмечает CNN, археологические находки последних лет показали, что люди давно научились обжаривать другие продукты, например, клубни, в которых содержался крахмал.

Бесплодие и слепоту может вызвать ваш собственный организм Что такое аутоиммунные заболевания, чем они опасны и как с ними борются Общество 7 минут чтения

В новом исследовании ученые проследили эволюцию генов, которые позволяют человеку легче переваривать крахмал, расщепляя его до простых сахаров, которые организм может использовать для получения энергии. Эти гены появились задолго до появления сельского хозяйства.

Эксперты утверждают, что такие гены могли начать передаваться от человека к человеку сотни тысяч лет назад, то есть задолго до того, как неандертальцы и Homo sapiens выделились в отдельные виды.

Я учусь на врача и зарабатываю 35 тысяч рублей Выжить на стипендию невозможно, но я все равно хочу остаться в Москве и взять ипотеку Общество 5 минут чтения

Исследовател проанализировали геномы 68 древних людей. Они сосредоточились на гене под названием AMY1, который позволяет организму человека идентифицировать и начать расщеплять сложный углеводный крахмал во рту, вырабатывая фермент амилазу. Без него люди не смогли бы переваривать такие продукты, как картофель, макароны, рис или хлеб.

Команда обнаружила, что еще 45 тысяч лет назад охотники-собиратели имели в среднем от четырех до восьми копий AMY1. Это позволило предположить, что Homo sapiens испытывали пристрастие к углеводам задолго до того, как одомашнивание сельскохозяйственных культур сформировало рацион человека.