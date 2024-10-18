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Общество

На российских стадионах могут вернуть продажу пива

22:59 18.10.2024

Замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме заявил, что Минфин поддерживает идею снова разрешить продавать пиво на российских стадионах. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу. Там есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством», — рассказал Сазанов.

Как пишут «Ведомости», чиновник добавил, что ведомство также предлагает ввести минимальную розничную цену на пиво, но, по словам Сазанова, для этого нужно внести поправки в договор с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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Также, по данным издания, на форуме руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин заявил, что рынок алкогольной продукции в России стабилен, а производство напитков растет.

В то же время инициативу Минфина раскритиковал Виктор Зыков, член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве. По его словам, эта идея противоречит интересам здоровья и общественной безопасности россиян.

Зыков утверждает, что во время матчей болельщики сильно возбуждены, а употребление ими алкоголя может повысить «вероятность рискованного поведения» и привести к угрозе жизни и здоровья окружающих, в том числе других болельщиков, работников стадиона и тех, кто проживает в окрестностях места проведения спортивных мероприятий.

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Также Зыков добавил, что употребление любого алкоголя, даже с низким содержанием спирта, повышает риск возникновения зависимости, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также может привести к увеличению случаев насилия.

Запрет на продажу алкоголя на стадионах был введен в 2005 году. За год до этого в России ограничили рекламу пива на телевидении и в спортивных сооружениях. С предложением снова разрешить продажу пива в 2023 году выступил футбольный клуб «Зенит».

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