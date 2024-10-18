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Общество

Студентов-целевиков предложили оставлять без диплома на три года 

17:54 18.10.2024

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что студенты, обучающиеся по льготной программе целевого обучения, не должны получать диплом о высшем образовании, пока не отработают три года по специальности. Он предложил министру науки и образования Валерию Фалькову рассмотреть этот вопрос и зафиксировать норму в договоре со студентами.

В своем письме на имя министра от 17 октября Нилов отметил, что страна испытывает нехватку квалифицированных кадров из-за того, что выпускники, получившие образование по программе целевого обучения, не выполняют свои обязательства по договору. Таким образом, как отметил депутат, бюджетные средства «расходуются впустую».

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По словам Нилова, льготный режим поступления и обучение востребованным на рынке труда специальностям открывает «лазейки», которыми пользуются «родственники чиновников и бизнесменов».

«В итоге специалист по окончании программы целевого обучения не возвращается в структуру, с которой заключил договор, а на образовавшиеся вакансии вынужденно приглашаются, в том числе, иностранцы, со всеми вытекающими негативными последствиями», — написал депутат.

Он отметил, что формат целевого обучения позволяет государству прогнозировать уровень занятости в разных сферах, однако «существующие законодательные пробелы значительно затрудняют подобные расчеты» и приводят к дополнительным затратам. Нилов опасается, что такая ситуация со временем может приобрести массовый характер.

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«В ходе недавней рабочей встречи ряд экспертов предложили достаточно радикальный, однако, на мой взгляд, заслуживающий внимания вариант минимизации количества «выпускников-отказников». Он заключается в том, чтобы документы о высшем образовании выдавались только после того, как подготовленный по договору целевого обучения специалист полностью выполнил взятые на себя свои обязательства в указанные сроки (не менее трех лет). Подобную норму предполагается зафиксировать и в самом договоре», — сказал он.

Депутат поднимал этот вопрос еще в сентябре 2024 года. Тогда он говорил, что диплом о высшем образовании «просто нельзя выдавать на руки, пока гражданин не выполнит взятые на себя обязательства». По его словам, студенты после получения диплома «просто не возвращаются», откупаясь штрафами. 

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