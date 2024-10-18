Студентов-целевиков предложили оставлять без диплома на три года 

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что студенты, обучающиеся по льготной программе целевого обучения, не должны получать диплом о высшем образовании, пока не отработают три года по специальности. Он предложил министру науки и образования Валерию Фалькову рассмотреть этот вопрос и зафиксировать норму в договоре со студентами.
В своем письме на имя министра от 17 октября Нилов отметил, что страна испытывает нехватку квалифицированных кадров из-за того, что выпускники, получившие образование по программе целевого обучения, не выполняют свои обязательства по договору. Таким образом, как отметил депутат, бюджетные средства «расходуются впустую».
По словам Нилова, льготный режим поступления и обучение востребованным на рынке труда специальностям открывает «лазейки», которыми пользуются «родственники чиновников и бизнесменов».
«В итоге специалист по окончании программы целевого обучения не возвращается в структуру, с которой заключил договор, а на образовавшиеся вакансии вынужденно приглашаются, в том числе, иностранцы, со всеми вытекающими негативными последствиями», — написал депутат.
Он отметил, что формат целевого обучения позволяет государству прогнозировать уровень занятости в разных сферах, однако «существующие законодательные пробелы значительно затрудняют подобные расчеты» и приводят к дополнительным затратам. Нилов опасается, что такая ситуация со временем может приобрести массовый характер.
«В ходе недавней рабочей встречи ряд экспертов предложили достаточно радикальный, однако, на мой взгляд, заслуживающий внимания вариант минимизации количества «выпускников-отказников». Он заключается в том, чтобы документы о высшем образовании выдавались только после того, как подготовленный по договору целевого обучения специалист полностью выполнил взятые на себя свои обязательства в указанные сроки (не менее трех лет). Подобную норму предполагается зафиксировать и в самом договоре», — сказал он.
Депутат поднимал этот вопрос еще в сентябре 2024 года. Тогда он говорил, что диплом о высшем образовании «просто нельзя выдавать на руки, пока гражданин не выполнит взятые на себя обязательства». По его словам, студенты после получения диплома «просто не возвращаются», откупаясь штрафами.