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Общество

Собянин рассказал о повышении производительности труда до уровня Италии с «пивком и сиестой»

18:22 18.10.2024

Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что низкая производительность труда в России связана с тем, что население рассредоточено по территории страны, и сравнил условия труда в России и Италии. Об этом сообщает РБК.

По словам Собянина, в предыдущие шесть лет производительность труда в России увеличивалась в среднем на 1,6%. Эту цифру мэр назвал недостаточной в условиях планируемого роста экономики на 3,5-4%.

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«Посмотрите, наши трудяги, которые с утра до вечера работают, в субботу, воскресенье и так далее, и итальянцы — обед, сиеста, пивка попили, поспали, в пятницу короткий рабочий день, в субботу-воскресенье никто не работает. А производительность выше», — заявил Собянин.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в настоящее время в Германии. Там за соблюдением прав работающих граждан следят профсоюзы. При этом московский мэр уверен, что роботизация производства не сильно повлияет на рост производительности труда.

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Собянин объяснил более высокую производительность труда в Европе тем, что там, по его мнению, выше концентрация населения. «У нас в среднем водитель автобуса перевезет 10 человек, а у них 30. И когда я говорю с коллегами о том, что нам надо концентрировать население в крупных населенных пунктах, они мне говорят: “Нет, не надо. Давайте мы будем жить на селе все. Там же хорошо”», — добавил мэр Москвы.

Собянин предложил чиновникам заняться концентрацией населения в больших городах. Тогда, как утверждает мэр, туда будут приходить инвестиции, которые окупятся в разы быстрее, чем в маленьких населенных пунктах. В качестве примера он привел железнодорожные перевозки, две трети из которых, по его словам, сосредоточены в Москве и Московской области.

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