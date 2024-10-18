Пилот слил личные данные стюардесс пожелавшим «найти девочек» друзьям

Пилот авиакомпании «Победа» по имени Никита передал персональные данные стюардесс своим друзьям, когда те ему рассказали, что хотят познакомиться с девушками. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в конце сентября. Тогда к пилоту обратились его знакомые, проживающие в Махачкале, и рассказали, что им «было скучно и они искали девочек». Никита зашел во внутреннюю информационную систему «АвиаБит», чтобы выяснить, кто из сотрудниц авиакомпании находился в тот момент в городе.

Пилот отправил своим знакомым фотографии стюардесс, их имена и контактные данные. Также Никита сообщил, в какой гостинице они остановились.

Бесплодие и слепоту может вызвать ваш собственный организм Что такое аутоиммунные заболевания, чем они опасны и как с ними борются Общество 7 минут чтения

Друзья пилота начали отправлять девушкам личные сообщения с предложением встретиться. Один из знакомых Никиты заявил, что контакты стюардесс он получил напрямую в авиакомпании. Как отмечает «Авиаторщина», две девушки проигнорировали сообщения, а третья сразу обратилась в службу безопасности авиакомпании.

В «Победе» провели внутреннее расследование и установили виновника происшествия. Как пишет телеграм-канал, пилот признался, что отправлял личные данные своим знакомым, после чего его уволили по статье о нарушении правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции и трудового договора.

Я учусь на врача и зарабатываю 35 тысяч рублей Выжить на стипендию невозможно, но я все равно хочу остаться в Москве и взять ипотеку Общество 5 минут чтения

«Необходимо учитывать, что третьи лица, в распоряжении которых оказывается конфиденциальная информация, могут иметь умысел на совершение мошеннических, насильственных или иных противоправных действий в отношении работников, оказывать морально-психологическое давление, шантажировать, запугивать, влиять на принятие работниками тех или иных решений, предпринимать попытки вовлечения работников в экстремистскую, террористическую или диверсионную деятельность», — написала «Победа» в рассылке своим сотрудникам, скриншот которой выложил телеграм-канал.

В рассылке также сказано, что пилота могут привлечь к уголовной ответственности по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.