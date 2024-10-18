В Подмосковье грумер отстриг собаке часть языка 

В Московской области в одном из зоосалонов грумер во время стрижки йоркширского терьера повредил собаке язык. Об этом пишет принадлежащий Ксении Собчак телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Жительница Сергиева Посада, как пишет канал, привезла свою собаку на стрижку в местный салон Dolce Vita. Стрижку терьеру сделали, но вместе с тем отстригли животному часть языка.

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Сначала, как пишет «Осторожно, Москва», сотрудники салона сделали вид, что ничего не произошло. Хозяйка терьера заплатила за стрижку и уехала, а затем обнаружила, что у ее собаки нет части языка.

После того, как хозяйка животного рассказала об инциденте в соцсетях администратор салона, как сообщается, «осознала свою ошибку и вернула деньги», пожелав собаке выздоровления, но подчеркнув, что подобная ситуация «может случиться со всеми».

В свою очередь, директор салона, как пишет «Осторожно, Москва», в одном из городских пабликов рассказала, что инцидент произошел из-за того, что собака резко дернулась, а мастер не успел среагировать.

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«Поведение питомцев с годами, болезнями, погодой может меняться, а хозяевам действительно сложно оценить сам процесс стрижки, не присутствуя», — так ситуацию объяснили в салоне.

Хозяйка йоркширского терьера рассказала, что не собирается обращаться в полицию с заявлением на салон, так как животному, по ее словам, это уже «никак не поможет».