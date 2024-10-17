EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В российских аптеках образовалась нехватка популярного аналога «Оземпика»

10:11 17.10.2024

Популярность российского аналога «Оземпика» — препарата «Семавик» от фармкомпании «Герофарм», который россияне, в частности, используют для борьбы с лишним весом, привела к его нехватке в аптеках. Об этом пишет РБК, по итогам собственного исследования сайтов крупнейших аптечных организаций, а также онлайн-агрегатора «Мегаптека». При этом в Росздравнадзоре заявили, что проблем с поставками «Семавика» нет.

Как сообщает издание, по состоянию на 16 октября в крупнейшей в стране аптечной сети «Ригла» «Семавик» можно было оформить для самовывоза только в трех аптеках Москвы, трех в Краснодаре и 68 в Санкт-Петербурге. При этом, например, в Новосибирске упомянутого препарата вообще нет.

Мне 33, и я не знаю, кем стану, когда вырасту
Мне 33, и я не знаю, кем стану, когда вырасту
Больше 10 лет я была тем, кем мне не нравилось быть. Но искать свое место оказалось очень тяжело
Общество7 минут чтения

Не нашлось «Семавика» и филиалах «Сбер Еаптеки» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Анапе и ряде других городов. Представители сети подтвердили РБК отсутствие препарата на складах, но не назвали причин дефицита или сроков новых поставок.

По данным «Мегаптеки» на 15 октября, в Москве из 2,8 тысяч подключенных к сервису аптек «Семавик» был только в 55, в Воронеже — в 27 из 478, в Нижнем Новгороде — в 26 из 497, а в Сочи — ни в одной из 87.

Помочь людям с лимфомой и лейкозом стало проще
Помочь людям с лимфомой и лейкозом стало проще
Теперь стать донором костного мозга почти так же легко, как сдать кровь. Это не больно, не страшно и может спасти жизни
Общество4 минуты чтения

В компании-производителе «Семавика» его нехватку связали с повышенным спросом. Там отметили, что при «резких колебаниях спроса» запасы препарата в аптечных сетях пополняются в течение нескольких дней или недели, в зависимости от удаленности региона. При этом представители «Герофарма» подчеркнули, что производство и поставки препарата «осуществляются в штатном режиме».

В свою очередь, в Росздравнадзоре заявили, что аналоги препарата «Оземпик» стабильно вводятся в гражданский оборот в России, его поставки в аптеки продолжаются, а запасы при необходимости пополняются, передает РИА «Новости».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мне 33, и я не знаю, кем стану, когда вырасту
Общество
Мне 33, и я не знаю, кем стану, когда вырасту
Больше 10 лет я была тем, кем мне не нравилось быть. Но искать свое место оказалось очень тяжело
7 минут чтения
Помочь людям с лимфомой и лейкозом стало проще
Общество
Помочь людям с лимфомой и лейкозом стало проще
Теперь стать донором костного мозга почти так же легко, как сдать кровь. Это не больно, не страшно и может спасти жизни
4 минуты чтения
К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек
Общество
К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек
Борьба с ЛГБТ, чайлдфри и абортами только усугубляет ситуацию. Вот как можно было бы замедлить сокращение населения
10 минут чтения
Природа перестала справляться с экологическим ущербом человека
Мир
Природа перестала справляться с экологическим ущербом человека
Это оказалось сюрпризом для ученых, которые теперь прогнозируют, что необратимые климатические изменения произойдут гораздо раньше
5 минут чтения
Миллиардер против
Политика
Миллиардер против
Один из богатейших людей Сибири выступает против войны, поддерживает оппозиционеров и продолжает жить и работать в России
13 минут чтения
Конфликт из-за банки пива вынудил власти Казахстана ввести в город Нацгвардию
Криминал
Конфликт из-за банки пива вынудил власти Казахстана ввести в город Нацгвардию
Группировка «хуторских» напала на семью, убила ребенка и может избежать наказания. Люди вышли на митинги
6 минут чтения