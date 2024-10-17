В российских аптеках образовалась нехватка популярного аналога «Оземпика»

Популярность российского аналога «Оземпика» — препарата «Семавик» от фармкомпании «Герофарм», который россияне, в частности, используют для борьбы с лишним весом, привела к его нехватке в аптеках. Об этом пишет РБК, по итогам собственного исследования сайтов крупнейших аптечных организаций, а также онлайн-агрегатора «Мегаптека». При этом в Росздравнадзоре заявили, что проблем с поставками «Семавика» нет.

Как сообщает издание, по состоянию на 16 октября в крупнейшей в стране аптечной сети «Ригла» «Семавик» можно было оформить для самовывоза только в трех аптеках Москвы, трех в Краснодаре и 68 в Санкт-Петербурге. При этом, например, в Новосибирске упомянутого препарата вообще нет.

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Не нашлось «Семавика» и филиалах «Сбер Еаптеки» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Анапе и ряде других городов. Представители сети подтвердили РБК отсутствие препарата на складах, но не назвали причин дефицита или сроков новых поставок.

По данным «Мегаптеки» на 15 октября, в Москве из 2,8 тысяч подключенных к сервису аптек «Семавик» был только в 55, в Воронеже — в 27 из 478, в Нижнем Новгороде — в 26 из 497, а в Сочи — ни в одной из 87.

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В компании-производителе «Семавика» его нехватку связали с повышенным спросом. Там отметили, что при «резких колебаниях спроса» запасы препарата в аптечных сетях пополняются в течение нескольких дней или недели, в зависимости от удаленности региона. При этом представители «Герофарма» подчеркнули, что производство и поставки препарата «осуществляются в штатном режиме».

В свою очередь, в Росздравнадзоре заявили, что аналоги препарата «Оземпик» стабильно вводятся в гражданский оборот в России, его поставки в аптеки продолжаются, а запасы при необходимости пополняются, передает РИА «Новости».