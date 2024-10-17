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Политика

У Кадырова попросил помощи приговоренный к пожизненному сроку экс-сенатор

14:14 17.10.2024

Бывший сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, приговоренный к пожизненному тюремному заключению по обвинению в убийствах, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил у него помощи для своей семьи. Соответствующий пост появился на странице Арашукова в инстаграме.

В нем осужденный сенатор называет Кадырова «дорогим старшим братом» и пишет, что хотел бы обратиться к нему лично, «глядя в глаза», но не имеет такой возможности.

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«Первое, что я хотел сказать — попросить прощения за все ошибки, которые совершил перед тобой. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более, что могло тебя разозлить или обидеть. Аллах свидетель. Но это не оправдывает меня и мои ошибки… Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки», — написал Арашуков, не уточнив, за что конкретно он просит прощения и о каких ошибках идет речь.

«Обращаюсь к тебе за помощью, так как я надеюсь, что Всевышний Аллах посредством тебя нам окажет милость и поможет нашей семье в сложившейся ситуации. Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет, Ин ша Аллах. Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз», — продолжает он, также не поясняя, о какой именно помощи говорит.

К посту также прикреплена фотография Арашукова вместе с Кадыровым на некоем спортивном мероприятии.

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Как пишет РБК, в 2000-х и 2010-х годах Арашуков дружил с Кадыровым, а в 2016 году глава Чечни поспособствовал назначению Арашукова членом Совета Федерации. Однако позже их отношения испортились, как утверждается, из-за того, что Арашуков попытался сместить родственника Кадырова с поста главы северокавказского отделения Росавтодора.

В 2019 году Рауфа Арашукова задержали прямо на заседании Совета Федерации. Позже его и его отца Рауля Арашукова приговорили к пожизненным срокам лишения свободы по обвинению в организации убийства двух человек.

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