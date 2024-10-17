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Общество

Чиновник назвал не подключенных к отоплению и не установивших себе печи людей «беспечными»

17:57 17.10.2024

Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Сергей Малинкин посоветовал жителям села Урик, дома которых не подключены к электричеству, приобрести печь и генератор «для живучести». Видео встречи чиновника, других представителей правительства и энергетиков с местными жителями 16 октября опубликовал телеграм-канал «Инцидент Иркутск».

На кадрах видно, что чиновник отвечает на вопрос одного из сельчан.

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«Без печи жить — это термин есть такой: беспечность. Вы, как глава семьи, должны думать о надежном теплоснабжении, переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев, свою семью. Надежность и жизнеобеспечение — это приоритеты и для государства, и для семьи, в конце концов, чтобы живучесть сохранялась в любую погоду. Думайте, пожалуйста, про резервные источники, либо генераторы. Людей здесь жизнь заставила и они начинают покупать», — заявил Малинкин.

Он также сослался на законодательство, которое, по его словам, «обязывает потребителя иметь резервный источник», а не «зимовать на одном проводе».

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«На холодильник деньги взял, на стиралку взял, на телевизор, на машину взял — это понятно. Но дай бог, если они [энергетики] за сутки все аварии устраняют. Парни из оперативно-выездных бригад ездят в минус 30, минус 40, обмораживая руки, ноги, и помогают быстрее восстановить свет вам. Мы, конечно, их все ругаем, что нужно быстрее, но у них есть нормативы. Это не пожарная команда — 10 минут выехали-приехали. У них есть свои распорядки и так далее. И если на этот случай у потребителя нет резерва, то, коллеги, это вопрос к кому?» — сказал чиновник.

По данным «Иркутск онлайн», жители пригорода Иркутска с наступлением холодов часто сталкиваются с отключением электричества. В 2023 году портал сообщал, что жителям Байкальского тракта и его окрестностей отключили электроснабжение в 35-градусные морозы. Электросетевая компания тогда посоветовала жителям по возможности снизить потребление электроэнергии. Также сообщалось, что в июле 2024 года на площади труда в центре Иркутска прошел митинг по проблеме подключения домов к электричеству. 

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