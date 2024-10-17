Москву накрыл «радиационный туман»

В Москве в ночь на 17 октября, а также в утренние часы образовался «радиационный туман». Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РБК.

«Туман образовался за счет ночного радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясного неба, штиля и конденсации водяного пара», — пояснил синоптик.

Тишковец также добавил, что из-за тумана сильно ухудшилась видимость в районе столичных аэропортов. Например, в Шереметьево видимость упала до 500 метров, во Внуково — до 300 метров.

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В свою очередь, специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала подобные туманы типичной ситуацией для октября.

В аэропортах РБК заявили, что работали штатно. В то же время телегарм-канал Baza в 10:30 утра сообщил, что пассажиры рейса Бухара — Москва «уже больше часа ждут» рейса из Домодедово во Внуково, так как ранее борт не смог сесть во Внуково из-за тумана.

Прошедшим летом в Москве и Подмосковье синоптики наблюдали сразу несколько редких погодных явлений. Так, в июне в столице метеорологи сообщали о приходе «тропических ночей». Тогда температура воздуха намного превышала среднюю ночную отметку. А уже в начале июля в Москву пришли «египетские ночи». Тогда минимальная температура перед восходом солнца была выше 24 градусов.