У российских медиков прошли обыски из-за чата помощи политзаключенным

Силовики провели обыски у как минимум четверых врачей из разных городов России. Известно об обысках в Рязани, Москве и Ижевске. Задержания и следственные действия проходят по уголовному делу о «призывах к экстремизму», однако процессуальные статусы врачей не уточняются. Медики, у которых прошли обыски, состояли в чате помощи коллегам-политзаключенным. Некоторые из них подписывали письмо с требованием расследовать причины смерти Алексея Навального.

Утром 16 октября сотрудники ФСБ пришли с обыском к врачу-анестезиологу из Рязани Екатерине Терехиной. Ее муж рассказал проекту «Avtozak live», что в шесть часов утра к ним в квартиру ворвались силовики: омоновцы, двое сотрудников ФСБ и «добровольцы из некоего движения “Русь”» уложили Екатерину и ее мужа лицом в пол. Они оказывали давление на Терехину, требуя сказать пароль от телефона. Екатерина Терехина состояла в телеграм-чате, в котором медики обсуждали поддержку политзаключенным. Ее супруг рассказал, что сотрудники ФСБ пришли к ним из-за этого чата.

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Из квартиры изъяли всю технику, а Екатерину увезли на допрос в следственный отдел ФСБ. Силовики сказали ее мужу, что обыск Терехиной связан с уголовным делом по статье о призывах к экстремизму (статья 280 УК РФ). Пока не ясно, в каком статусе Терехина проходит по делу. По словам ее супруга, сотрудники ФСБ и ОМОН не показали ордер на обыск или другие документы.

«[Силовики] сказали, что якобы пришла какая-то разнарядка из Москвы, что по всем медицинским работникам, которые состоят в этом чате, нужно работать, что якобы от них какая-то угроза [исходит]. Еще они сказали, что им участники не нужны, им нужны основатели и те, кто управляют этой группой. Называли их имена и фамилии», — сказал муж Терехиной проекту «ОВД-Инфо».

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Через несколько часов Терехину отпустили из ФСБ. Сотрудники забрали у нее телефон и выдали протокол осмотра. Екатерина рассказала, что в отделе ее спрашивали про врача Навального и показывали фотографии из чата врачей, «которые можно расценить как экстремистские». Ее спрашивали, ходили ли она на митинги в поддержку Алексея Навального и участвовала ли она в акции «полдень против Путина».

Терехина подписывалась под обращением врачей к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием расследовать смерть Алексея Навального. В феврале 2024 года это письмо подписали 177 медицинских работников. Также она подписывалась в поддержку 67-летней врача-педиатра Надежды Буяновой, которую весной 2024 года отправили в СИЗО по делу о «фейках» об армии.

Хирург и инициатор письма с требованием расследовать гибель Навального Александр Ванюков рассказал, что по делу об экстремизме задержали как минимум троих человек.

«Можно предположить, что кто-то из участников был не совсем тем, за кого себя выдает, несмотря на то, что мы старались подтверждать их личности. Тем не менее какое-то время там могли находиться люди, не имеющие отношение к медицине», — сказал Ванюков. По словам Ванюкова, в первую очередь силовики приходят к администраторам чата, в котором медики собирали подписи в поддержку задержанных или политзаключенных коллег.

По словам директора ФБК Ивана Жданова, обыски ведутся в разных регионах России, в том числе в Москве и Ижевске. Все они связаны с уголовным делом о призывах к экстремизму. Жданов рассказал «Холоду», что силовики пришли к медикам из-за участия в чате помощи политзаключенным.

Одна из задержанных — педиатр из Москвы Милана З. По данным «Важных историй», она сообщила в чате медработников, что к ней пришли с обыском силовики. После этого Милана перестала выходить на связь.