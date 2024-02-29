У московского педиатра из Украины изъяли полученный 30 лет назад российский паспорт

Силовики хотят проверить на законность российского гражданства врача-педиатра Надежду Буянову, обвиняемую по статье о военных «фейках». Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката женщины Оскара Черджиева.

Сообщается, что следователи выдали Буяновой паспорт, но сразу же изъяли «под формальным предлогом проверки законности его получения». Следствие также проверяет обстоятельства, при которых врач получила гражданство РФ, в котором она состоит почти 30 лет.

67-летнюю Надежду Буянову задержали 2 февраля, на следующий день суд назначил ей запрет определенных действий. Тогда же у женщины забрали паспорт, который она не могла вернуть себе почти месяц. По словам адвоката, следователи говорили, что не могут найти документ после суда. Также Надежда Буянова подала в суд иск о восстановлении на работе: после задержания ее уволили из детской поликлиники.

Уголовное дело против педиатра московской поликлиники №140 возбудили после заявления вдовы участника войны с Украиной Анастасии Акиньшиной. Она заявила, что привела к Буяновой своего семилетнего сына, на приеме он плакал и капризничал. На вопрос врача Акиньшина ответила, что это связано с гибелью отца ребенка. В ответ педиатр якобы сказала, что погибший военный был «законной целью для Украины». Сама Надежда Буянова это отрицает.

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