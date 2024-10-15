В Охотском море спасли дрейфовавшего там два месяца мужчину

В Охотском море спасли 46-летнего Михаила Пичугина, который вместе с братом и 15-летним племянником более двух месяцев назад отправился в путешествие на катамаране и пропал. Об этом сообщили в Дальневосточной прокуратуре.

Как пишет телеграм-канал Shot, спасенный работал вахтовиком на Сахалине и жил в Улан-Удэ. Во время летних каникул он пригласил к себе брата Сергея и его сына Илью и предложил им отправиться в морское путешествие, чтобы посмотреть на нетронутую природу Шантарских островов и увидеть гренландских китов.

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Троица загрузила запас еды и воды на лодку «БайКат 470» и вышла в море. До островов они добрались без проблем, но на обратном пути попали в шторм, сбились с курса и пропали.

Родственники пропавших сообщили о произошедшем властям, которые все это время вели безрезультатные поиски. Тем не менее родные пропавших не теряли надежды, они были уверены, что мужчины, которые были опытными рыбаками и охотниками, способны выжить в дикой природе.

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В итоге катамаран, спустя 67 дней после его пропажи, удалось обнаружить рыбакам в тысяче километров от города Оха, куда направлялись путешественники.

Из троих, находившихся на борту выжил только Михаил. Его брат и племянник погибли от голода. Выжившего, как предполагает телеграм-канал Shot, спас лишний вес — выходя в море он весил более 100 килограммов, а за время дрейфа похудел на 50. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.