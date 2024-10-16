Медики назвали самую распространенную причину гибели российских военных

74,5% российских военных погибают на войне с Украиной в результате взрывов, говорится в исследовании военных врачей, опубликованном в октябрьском номере «Военно-медицинского журнала». На публикацию обратила внимание «Верстка».

Коллектив из шести авторов научной работы проанализировал данные о смертельных травмах, полученных военнослужащими в условиях боевых действий. Исследователи учитывали и погибших непосредственно на поле боя, и скончавшихся при эвакуации, на пути до лечебного учреждения.

Под гибелью от взрывов авторы подразумевают последствия разрывов гранат, противопехотных и противотанковых мин, артиллерийских снарядов и авиабомб, говорится в исследовании. Самые частые смертельные травмы — повреждения ног при подрыве на противопехотных минах, а также повреждения головы, груди и рук из-за сброшенных с дронов боеприпасов. К частным причинам смертельных травм военные врачи причислили неудачные попытки разминировать боеприпасы и отбросить неразорвавшиеся гранаты.

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Огнестрельные раны от стрелкового оружия авторы исследования расположили на втором месте — по данным исследователей, от них погибают 14,7% российских военных. Чаще всего для гибели достаточно одиночного ранения — 83,7% случаев, пишут исследователи.

На термические и тупые травмы приходится по 4,3% смертей, сказано в научной работе. Военные врачи также фиксировали случаи гибели от колото-резаных ран, асфиксии, утопления, отравления и обострившихся заболеваний вроде инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и геморрагического панкреонекроза.

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Из частей тела чаще всего повреждения зафиксированы врачами у головы (52% случаев ) и груди (48,5%). По словам авторов исследования, замечен рост смертности военных от так называемых сочетанных травм — когда поражено несколько систем органов. Врачи объясняют это увеличением мощности и поражающей способности оружия, используемого в «современном вооруженном конфликте».

Авторы работы напрямую не упомянули, что речь идет о войне в Украине. Однако назвали выпускаемые американской системой залпового огня HIMARS ракеты M30A1, когда писали о «применяемых по мере эскалации конфликта средствах поражения». Ракета M30A1 способна создать поле осколков из 182 тысяч «шарообразных поражающих элементов» диаметром два-четыре миллиметра, объяснили важность упоминания этого боеприпаса российские военные врачи. В своей работе они различали уровни «современного конфликта» «текущий» и «начальный», — на котором ракеты HIMARS не использовались.

Вооруженные силы Украины применяют установки HIMARS с июня 2022 года.