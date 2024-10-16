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Общество

Опрос: около половины россиян довольны своим благосостоянием и ждут обеднения других 

14:23 16.10.2024

Почти половина россиян в ближайшие два года ждут снижения благосостояния сограждан, выявил опрос Russian Field, с которым ознакомился РБК. При этом менее половины респондентов считают уровень личного дохода удовлетворительным. 

Чаще остальных положительно на вопрос о росте благосостояния россиян отвечали люди старше 60 лет — 15% участников опроса. Среди людей от 45 до 59 лет и в возрастной группе от 18 до 29 лет таких было по 14%. Пессимистичнее всех на этот вопрос смотрят люди в возрасте 30-44 лет. Положительно на него ответили лишь 12% опрошенных. 

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Как пишет РБК, самую оптимистичную позицию в этом вопросе занимают граждане с доходом выше 120 тысяч рублей в месяц, а пессимистов больше всего среди тех, кто зарабатывает от 40 до 80 тысяч рублей. 

Всего же, как подчеркивает издание, снижения благосостояния большинства россиян в ближайшие два года ждет почти половина участников опроса. В то же время только 28% респондентов ожидают, что снизится их собственный доход, а 23% уверены в обратном. 44% опрошенных ответили, что их благосостояние к 2026 году не изменится. На данный момент уровнем личного дохода довольны 43% респондентов. 

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Ранее рекрутинговый портал SuperJob провел опрос, в ходе которого выяснил, сколько денег россиянам нужно для счастья. В результате стало известно, что среднестатистическому россиянину для счастливой жизни необходим доход в 250 тысяч рублей в месяц. 

При этом за полгода необходимая для счастья сумма выросла на 16%. Так, еще в марте для счастливой жизни было достаточно 215 тысяч рублей в месяц.

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