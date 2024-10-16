Ученые начали составлять карту Вселенной

Ученые Европейского космического агентства представили первый фрагмент крупнейшей из когда-либо созданных трехмерных карт Вселенной, составленной из 260 изображений и охватывающей 14 миллионов галактик. Об этом сообщают Русская служба Би-би-си и The Guardian.
Изображения были получены с помощью телескопа «Евклид». Миссию запустило в 2023 году Европейское космическое агентство при поддержке НАСА. Первые снимки были получены в ноябре того же года и в мае этого года. На представленном фрагменте показан лишь один процент от окончательного варианта 3D-карты.
Как пишет The Guardian, целью миссии «Евклид» является создание карты Вселенной, чтобы попытаться проследить ее эволюцию и объяснить происхождение темной энергии и темной материи, составляющих до 95% Вселенной.
По словам Мэта Пейджа из лаборатории космических наук при Университетском колледже Лондона, который руководил разработкой установленной на «Евклиде» камеры, ранее никто не делал снимков такой большой части неба с настолько высоким разрешением.
«Даже на увеличенных изображениях не видно всего разрешения впечатляющей камеры. До «Эвклида» мы никогда не смогли бы увидеть циррусовые облака в Млечном Пути и определить каждую звезду, освещающую их, в сверхвысоком разрешении. И это лишь малая часть всей области, которую собирается исследовать “Эвклид”, так что к концу работы мы соберем настоящий астрономический урожай открытий», — заявил Пейдж.
Ожидается, что карта будет составляться в течение следующих шести лет и охватит треть звездного неба. На ней должны быть отражены около восьми миллиардов галактик на расстоянии до 10 миллиардов световых лет.