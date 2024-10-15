Рекордное число россиян обанкротилось во внесудебном порядке

Только в третьем квартале 2024 года многофункциональные центры (МФЦ) объявили о банкротстве 12,6 тысячи россиян. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные «Федресурса». Издание отмечает, что это больше, чем за весь прошлый год, когда банкротами во внесудебном порядке были объявлены только 9,3 тысячи россиян.

Механизм внесудебного банкротства заработал в России в сентябре 2020 года. По нему получить статус финансово несостоятельных бесплатно и без обращения в суд могут должники, соответствующие определенным критериям.

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Как отмечает РБК, до сих пор этот механизм не пользовался большой популярностью. Так, за неполный 2020 год МФЦ приняли почти 1,8 тысячи заявлений на внесудебное банкротство, в 2021 году — 4,7 тысячи, в 2022-м — 7,1 тысячи, а в 2023-м — 15,9 тысячи.

С начала 2024 года через МФЦ обанкротились 23,3 тысячи человек, что составляет больше половины от общего числа признанных финансово несостоятельными таким образом — 41,7 тысячи человек.

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Всего с момента введения механизма упрощенного банкротства с помощью этой процедуры было списано долгов на общую сумму 17,1 миллиарда рублей.

Как пишет РБК, росту популярности внесудебного банкротства способствовало расширение границ долга, с которым россиянин может подать соответствующее заявление в МФЦ. Раньше этим механизмом могли воспользоваться россияне, задолжавшие от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а с третьего ноября 2023 года — от 25 тысяч до одного миллиона рублей.