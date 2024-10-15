«Притворяющиеся бедными» россияне испортили статистику бедности

Власти имеют искаженную статистику о платежеспособных россиянах, заявил научный руководитель Высшей школы экономики, бывший ректор Ярослав Кузьминов. Представитель ВШЭ рассказал о «феномене мало зарабатывающих детях богатых родителей» на семинаре «Оценка доходного неравенства населения России», сообщило издание РБК.

Их следует называть «бедные в кавычках», поскольку они тратят деньги родителей, сказал ученый-экономист. «Они живут в квартирах, принадлежащих родителям, ездят на машинах, которые купили родители, тратят деньги, которые им просто передают родители», — перечислил Кузьминов.

В статистике возникает несоответствие, заявил научный руководитель ВШЭ. По его словам, фактически дети обеспеченных родителей «относятся к верхнему децилю», то есть десятипроцентной группе наиболее обеспеченных россиян. Но «в доходной статистике» учитываются «как люди совершенно бедные, не получающие доходов или получающие очень ограниченный доход», объяснил Кузьминов. Экономист считает, что в России «это распространено гораздо больше», чем в странах Евросоюза или США. По его словам, государственной статистике требуется «донастройка статистики высокодоходных групп населения».

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Ученый заявил, что помимо учета помощи родственников в случае с «бедными в кавычках», властям также следует научиться учитывать корпоративные траты на частное потребление и объемы производства натурального хозяйства. Объем трат крупной компании на рестораны, гостиницы и «третьи виды услуг» может достигать миллионов рублей в год, предположил Кузьминов.

Росстат относит к россиянам с наивысшими доходами имеющих среднедушевой доход более 100 тысяч рублей в месяц, но не предоставляет разбивку внутри группы, пишет РБК. По итогам 2023 года статистическое ведомство отнесло к этой группе 11,2% населения. Самой массовой категорией Росстат считает людей со среднедушевыми доходами от 27 до 45 тысяч рублей, их в прошлом году насчитывалось 26,2%.