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Общество

Российского футболиста обвинили в нападении на официантку

15:27 15.10.2024

Полузащитник футбольного клуба «Родина Медиа» Даниил Крапивников, находясь в баре и будучи пьяным, столкнулся с официанткой и предположительно ударил ее в живот. Сам футболист и его команда отрицают нападение и говорят, что Крапивников случайно наступил ей на ногу. 

По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошел в ночь на 14 октября. Перед этим команда рэпера T-Killah и футболиста Дмитрия Тарасова «Родина Медиа», за которую играет Крапивников, одержала победу над ФК «10» комика Азамата Мусагалиева. Сообщается, что 21-летний полузащитник вместе с членами своей команды пришли в бар отмечать победу.

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Источник SHOT рассказал, что футболист был пьян и в какой-то момент набросился на официантку, потому что она ему «не понравилась». Телеграм-канал уточнил, что Крапивников извинился перед официанткой и другим персоналом.

Источник StarHit добавил, что Крапивников «сильно ударил ее по животу «так, что девушка согнулась от боли».

15 октября «Родина Медиа» прокомментировала произошедшее в своем телеграм-канале. В одном из сообщений говорилось, что футболист «никого не бил».

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«Он просто наступил на ногу официантке, это подтверждает персонал и ребята», — заверили в футбольном клубе и пообещали позже предоставить комментарий самой пострадавшей.

Затем в телеграм-канале «Родина Медиа» появилось видео, снятое в баре с «другого ракурса». Клуб снова заверил подписчиков канала, что полузащитник никого не был.

«На нем видно, что Крап спотыкается и врезается в тумбу, наступая девушке на ногу, удара никакого нет. Просим всех перестать распространять недостоверную информацию», — говорилось в сообщении.

За спортсмена заступился и глава Медиалиги Николай Осипов. В интервью РИА «Новости» он заявил, что произошедшее «не стоит выеденного яйца».

«Люди пытаются осквернить имя Дани и образ лиги, которая не имеет никакого отношения к его свободному времяпрепровождению», — сказал Осипов.

Сам Крапивнов тоже отрицает нападение на сотрудницу бара. Он сказал, что находился в баре «в таком себе состоянии», но не бил девушку.

«Между наступом кому-то на ногу и ударом — огромная разница. Перед персоналом и лично девушкой уже извинился, перед командой тоже стыдно, сделал выводы», — сказал он.

«Родина Медиа» — московский любительский футбольный клуб, в составе которой играют звезды шоу-бизнеса, блогеры и другие медийные персоны. Клуб играет в Медиалиге, где соревнуются все медийные команды.

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