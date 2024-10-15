Жанна Немцова заявила о недостаточной прозрачности финансирования российских гражданских проектов и анонсировала свой

Основательница Фонда Бориса Немцова «За Свободу» Жанна Немцова заявила, что российскому гражданскому обществу и медиа не хватает прозрачного конкурентного донорского механизма. Распределение крупных частных пожертвований происходит, за редким исключением, максимально непрозрачно, написала дочь погибшего российского политика Бориса Немцова в своем фейсбуке.

Отсутствие прозрачного механизма распределения мешает привлекать частный капитал в общественные проекты, сообщила Немцова. По ее словам, необходимость подобного механизма очевидна уже несколько лет.

Немцова сообщила о запуске проекта по распределению грантов FDLV (Foundation for Democracy and Liberal Values), где она занимает должность директора и члена грантового комитета. Первые гранты будут распределены среди независимых СМИ и медиапроектов, сказала Немцова.

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В комментарии к собственному посту она рассказала, что у проекта есть донор, который «попросил пока держать его имя в секрете». По словам Немцовой, это «технологический предприниматель, давно покинувший Россию», который раньше не занимался поддержкой гражданского общества и медиа.

Журналист Сергей Пархоменко написал у себя в телеграм-канале, что речь идет об «одном из крупных международных венчурных инвесторов», который, возможно, скоро «передумает» и раскроет свое имя.

Согласно тексту грантовой политики на сайте FDLV, фонд намерен помогать деньгами создаваемым российскими эмигрантами независимым медиа, рассчитанным на аудиторию внутри и за пределами России «креативным и эффективным» проектам, а также финансировать новые медиатехнологии.