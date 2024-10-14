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Общество

Заболеваемость раком связана с «болезнью поцелуев» и ВПЧ

17:57 14.10.2024

Инфекционные заболевания могут быть связаны с развитием рака намного чаще, чем принято считать. На долю гепатита, вируса папилломы человека (ВПЧ) и вируса Эпштейна-Барр приходится до 20% случаев появления злокачественных опухолей. Об этом пишет онколог Миккаэль Секерес, его колонку публикует The Washington Post.

Это подтверждают два исследования, на которые ссылается Секерес. Первое было проведено в 2016 году. Оно показало, что инфекции связаны примерно с 15—20% случаев рака. При этом процент еще выше в развивающихся странах. Отчеты Американской ассоциация исследований рака за 2024 год показывают, что инфекции стали причиной развития рака у 13% заболевших.

По словам Секереса, инфекции и вирусы провоцируют клетки к делению. Когда клетки делятся быстрее обычного, повышается вероятность ошибки. Именно она может привести к развитию раковой опухоли.

«По статистике, клетки, которые делятся чаще, с большей вероятностью совершают ошибку. Эта ошибка может дать этой клетке преимущество в росте по сравнению с другими клетками, превращая нормальную клетку в раковую. Такие факторы, как воспаление или инфекция, вызывают повышенный оборот клеток или вносят ошибку, которая заставляет клетки расти», — объяснил специалист.

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Ежегодно около 700 тысяч случаев рака связывают с ВПЧ. Например, более 92% случаев анального рака и 70% рака шейки матки развиваются именно из ВПЧ. При этом, по словам Секереса, в большинстве случаев ВПЧ не вызывает злокачественные опухоли. ВПЧ передается через все виды секса и от матери к ребенку.

Возбудителем рака может быть вирус Эпштейна-Барр: он ответственен за более чем 150 тысяч лимфом ежегодно. Этот вирус вызывает инфекционный мононуклеоз, более известный как «болезнь поцелуев». Мононуклеоз передается при поцелуе через слюну. Подавляющее большинство взрослых (около 90%) являются носителями этого вируса. Секерес пишет, что обезопасить себя от вируса Эпштейна-Барр практически невозможно.

Гепатит B и гепатит C являются наиболее распространенными причинами развития рака печени — порядка 500 тысяч случаев каждый год. Гепатитом этих типов можно заразиться через поврежденную кожу, после контакта с кровью больного или через секс.

Ученые из Университета Колорадо обнаружили, что древние гены «вирусов-зомби» оказались скрытыми причинами рака. Эти вирусы — эндогенные ретровирусы — передаются из поколения в поколение. Раньше они считались неактивными и безвредными.

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