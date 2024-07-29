Древние гены «вирусов-зомби» оказались скрытыми причинами рака

Исследователи под руководством биоинформатика из Университета Колорадо Атмы Иванчевич обнаружили, что раковые клетки могут использовать скрытые в геноме человека частицы ДНК «зомби-вирусов». Об этом сообщает Science Alert.

Как пишет издание, «зомби-вирусами» называются эндогенные ретровирусы — фрагменты вирусов, которые остались в человеческом ДНК и передаются из поколения в поколение. По данным Science Alert, долгое время эти такие остатки вирусов считались неактивными и безвредными.

«Наше исследование показывает, что на современные заболевания могут существенно влиять эти древние вирусные инфекции, на которые до недавнего времени обращали внимание лишь немногие исследователи», — рассказал геномный биолог и старший автор Эдвард Чуонг.

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Исследования показывают, что около 8% человеческого генома состоит из эндогенных ретровирусов, которые проникли в клетки предков человека и заставили их организмы копировать и переносить их генетический материал. Со временем вирусы проникли в сперму, яйцеклетки и эмбрионы и «запечатали» свою ДНК, как ископаемые останки, в будущих поколениях.

Этот же процесс был одним из факторов человеческой эволюции. В частности фрагменты вирусных ДНК, которые больше не могут производить функциональные вирусы, но могут служить катализаторами и возбуждать близлежащие гены, внесли вклад в развитие плаценты, а также в иммунный ответ человека на современные вирусы, такие как COVID-19.

Ученые проанализировали геномные данные 21 типа рака человека. Они обнаружили, что определенная линия эндогенного ретровируса, известная как LTR10, которая заразила некоторых приматов около 30 миллионов лет назад, показала высокий уровень активности в нескольких типах рака, включая рак легких и толстой кишки. Эти вирусы нашли у трети больных онкологией.

Авторы исследования отмечают, что только одно семейство ретровирусов регулирует около 70 генов, связанных с раком. В дальнейшем ученые планируют изучить другие семейства и попытаться выявить их влияние на заболеваемость раком.

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