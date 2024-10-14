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Общество

За год в России отмыли более двух триллионов рублей

09:55 14.10.2024

За 2023 год в России отмыли 2,09 триллиона рублей — это около 1,2% ВВП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью «Оценка масштабов отмывания денег в России» ученых из Астраханского государственного технического университета, опубликованную в журнале «Вопросы экономики».

Как пишет РБК, подсчеты астраханских ученых в разы превышают официальные данные Центрального банка России. Там заявили, что в 2023 году чуть более 30 миллиардов рублей было незаконно выведено за границу, еще почти 60 миллиардов обналичено.

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Издание отмечает, что в своей работе исследователи не учитывали преступления против личности. Авторы статьи сослались на международную Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Там к числу преступлений, для которых характерно отмывание денег, относят незаконный оборот наркотиков, табачных изделий, драгоценностей, торговлю людьми, пиратство, коррупцию и мошенничество.

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Кроме того, ученые подсчитали, что средний ущерб от совершенных преступлений составляет 735,8 тысяч рублей, а количество зарегистрированных преступлений (то есть раскрытых и нераскрытых) в 2023 году составило почти два миллиона. 

При этом исследователи утверждают, что реальное число преступлений может оказаться в три с половиной раза больше, из чего они сделали вывод, что общий доход от преступлений составил более четырех триллионов рублей. Из этих денег два триллиона были отмыты.

Авторы статьи пишут, что наибольшую долю отмытых денег обеспечили экономические преступления. За ними идут мошенничество и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

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