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Общество

Подростков с небольшим количеством друзей в соцсетях сочли склонными к вооруженным нападениям

16:36 13.10.2024

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) считают, что если подросток выкладывает в соцсетях посты на тему о том, что его «не понимают» или «игнорируют», а на его странице менее ста друзей, то он может быть склонен к вооруженному нападению. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Телеграм-канал выложил скриншот части материалов, разосланных НАК в образовательные организации в рамках семинара по противодействию терроризму. В них описаны «маркеры угрозы» в поведении подростков. В их числе — интерес к материалам об убийствах и насилии, публикация фото и видео, на которых подросток стреляет, публикация материалов об оружии и взрывных устройствах, в том числе самодельных, восхищение фашистами, нацистами и анархистами, негативные публикации в соцсетях о государстве, организациях или отдельных людях, косплей на тему «Колумбайна».

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Для «противодействия террористической идеологии» в Комитете предложили активнее пропагандировать «традиционные ценности» среди подростков, а также изымать литературу, которая нарушает российские законы, и проводить встречи с участниками войны в Украине.

Кроме того, преподавателей попросили обращать особое внимание на «трудных подростков» и составлять о них отчеты. Педагогам посоветовали посмотреть документальный фильм «Нужные люди», в котором рассказывается о буллинге и предлагается проводить «игровые суды».

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