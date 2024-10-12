Силовики провели рейды в московских гей-клубах

В ночь на 12 октября силовики ворвались в два московских гей-клуба «Центральная Станция» и «Три обезьяны», посетители которых отмечали международный день каминаута. Об этом сообщает телеграм-канал Shot и MSK1.

По данным Shot, силовики в масках и с автоматами положили лицом в пол около 200 человек в клубе «Центральная Станция» на улице Ленинская Слобода. Они изъяли документацию клуба, а его гостей проверили на наличие наркотиков. Всего в отделение полиции, как пишет телеграм-канал, увезли более 50 человек.

MSK1 сообщает, что во время рейда в клубе были разбросаны осколки от разбившихся стаканов, а на полу был пролитый алкоголь.

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«У подруги моей сестры был день рождения. Мы пришли посидеть и отметить. Ничего такого [наркотиков] мы не употребляли. Сюда вообще в первый раз пришли», — рассказала одна из посетительниц «Центральной Станции».

По данным издания, силовики устроили рейды в рамках «общей борьбы с наркотрафиком».

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Как ранее сообщал Shot, жители Пресненского района жаловались в полицию на клуб «Три обезьяны» на Большой Грузинской улице. Они утверждали, что там «происходят всякие непотребства: по сцене скачут полуголые мужчины, переодетые в женщин, а парни-посетители свободно целуются друг с другом».

Как пишет телеграм-канал, местных жителей возмутило то, что посетители клуба шутят про представителей ВДВ и обсуждают войну в Украине.

Ранее в сентябре этого года силовики разогнали секс-вечеринку в бывшем отеле Пригожина «Дворец Трезини». Тогда сообщалось, что представители ультраправой организации «Русская община» заранее узнали о проведении вечеринки и обратились в полицию. Посетителей «провокационного бала» не стали задерживать и составлять протоколы.