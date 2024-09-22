В Петербурге разогнали секс-вечеринку в бывшем отеле Пригожина

Силовики пришли в отель «Дворец Трезини» в ночь на 22 сентября. Там проходил «иммерсивный провокационный бал» под названием Inferno. Об этом сообщает «Фонтанка», а также телеграм-каналы Shot и «Mash на Мойке».

По данным «Mash на Мойке», местные активисты, отстаивающие «традиционные ценности», узнали о вечеринке заранее и сообщили в правоохранительные органы. Те приехали уже после начала мероприятия и обнаружили в отеле бар, секс-игрушки, специально подготовленные кровати и большое количество мирамистина.

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«Фонтанка» пишет, что полиция не стала никого задерживать и составлять протоколы. Когда гости начали выходить из отеля, на улице их встречали представители «Русской общины». По данным Русской службы Би-би-си, это крупнейшая в России ультраправая организация.

Shot утверждает, что все участники мероприятия должны были пройти собеседование с организаторами. Для этого надо было оставить заявку на сайте и приложить к ней фотографии. При этом организаторы могли отказать в участии без объяснения причин.

В случае одобрения заявки участники оплачивали билеты, стоимость которых варьировалась от 35 до 695 тысяч рублей в зависимости от выбранной категории. К примеру, самая дорогая категория предусматривала личное сопровождение гостей «раскрепощенным перформером», отдельный номер класса люкс и бархатные маски ручной работы.

Кроме того, гости были обязаны соблюдать дресс-код: женщины должны были прийти в черных платьях, мужчины — в смокингах. На вечеринке запрещалось пользоваться телефонами и трогать других участников без их согласия. Как отмечает «Фонтанка», на сайте Inferno организаторы подчеркивают, что они выступают «против ЛГБТ», а секс во время вечеринки разрешен только по обоюдному согласию и без оплаты.

Как указано в инстаграм-аккаунте мероприятия, такая же вечеринка должна пройти в начале ноября в Москве. Место ее проведения не уточняется. Локация петербургской вечеринки также до последнего держалась в секрете, пишет Shot.

«Фонтанка» отмечает, что отель «Дворец Трезини» принадлежал погибшему в прошлом году основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Во время мятежа на заднем дворе отеля нашли машину, в которой находились четыре миллиона рублей наличными.

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