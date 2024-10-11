Власти Вологодской области заставят алкомаркеты уйти из региона

В Вологодской области готовятся поправки в региональное законодательство, которые серьезно ограничат продажу алкоголя в регионе и заставят уйти оттуда крупные сетевые алкомаркеты, такие как «Бристоль» и «Красное и белое». Об этом губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил на совещании в правительстве, трансляция которого велась на официальных страницах главы региона.

По словам Филимонова, законопроект, вводящий ограничения на продажу алкоголя в регионе, сейчас находится в стадии разработки, а его вступление в силу планируется весной 2025 года.

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«Это будет мудро и гибко регламентировано. Но мы вынуждены сделать такой шаг. О нем мы объявим чуть позже. Скоро будет опубликован сам текст такого законопроекта», — заявил Филимонов и предупредил, что из региона придется уйти в том числе крупным торговым сетям, специализирующимся на продаже алкогольной продукции.

Губернатор также сообщил, что власти региона прорабатывают вопрос о запрете продажи алкогольной продукции около учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта. При этом он отметил, что антиалкогольные инициативы регионального правительства поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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1 апреля вступил в силу новый закон, который позволяет властям российских регионов самостоятельно вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Ранее в Госдуме звучали предложения о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года, а также о введении отдельной административной статьи, предусматривающей ответственность в виде штрафов для родителей, чьи дети употребляют алкогольные напитки.