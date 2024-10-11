EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти Вологодской области заставят алкомаркеты уйти из региона

09:20 11.10.2024

В Вологодской области готовятся поправки в региональное законодательство, которые серьезно ограничат продажу алкоголя в регионе и заставят уйти оттуда крупные сетевые алкомаркеты, такие как «Бристоль» и «Красное и белое». Об этом губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил на совещании в правительстве, трансляция которого велась на официальных страницах главы региона.

По словам Филимонова, законопроект, вводящий ограничения на продажу алкоголя в регионе, сейчас находится в стадии разработки, а его вступление в силу планируется весной 2025 года. 

Любовь тоже может стать зависимостью
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим
Общество

«Это будет мудро и гибко регламентировано. Но мы вынуждены сделать такой шаг. О нем мы объявим чуть позже. Скоро будет опубликован сам текст такого законопроекта», — заявил Филимонов и предупредил, что из региона придется уйти в том числе крупным торговым сетям, специализирующимся на продаже алкогольной продукции.

Губернатор также сообщил, что власти региона прорабатывают вопрос о запрете продажи алкогольной продукции около учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта. При этом он отметил, что антиалкогольные инициативы регионального правительства поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Несколько лет они судились с властями и клиникой и добились победы
Мир4 минуты чтения

1 апреля вступил в силу новый закон, который позволяет властям российских регионов самостоятельно вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Ранее в Госдуме звучали предложения о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года, а также о введении отдельной административной статьи, предусматривающей ответственность в виде штрафов для родителей, чьи дети употребляют алкогольные напитки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Любовь тоже может стать зависимостью
Общество
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Мир
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Несколько лет они судились с властями и клиникой и добились победы
4 минуты чтения
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
30 минут чтения
«Мышцу счастья» можно натренировать
Мир
«Мышцу счастья» можно натренировать
Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии
5 минут чтения
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Общество
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Я боюсь не добиться успеха, а времени остается все меньше
16 минут чтения
«Американская мечта» все еще недоступна
Мир
«Американская мечта» все еще недоступна
Среднестатистический американец не сможет воплотить ее, даже сложив свои доходы за всю жизнь
6 минут чтения