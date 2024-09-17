СМИ сообщили о миллионе убитых и раненых на войне в Украине

Суммарные потери убитыми и ранеными российской и украинских сторон с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года превысили отметку в миллион человек. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные западной разведки и слова украинских чиновников.

Последние рассказали изданию, что с начала войны потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 80 тысяч человек убитыми и еще 400 тысяч — ранеными. В то же время Россия, по данным украинской стороны, потеряла убитыми 200 тысяч человек, а ранеными также 400 тысяч.

При этом издание отмечает, что ни российские, ни украинские власти официально не сообщают о потерях среди своих военных, поэтому проверить достоверность полученных данных сложно.

Как пишет WSJ, большие потери на фронте стали проблемой для российского командования. В то же время издание отмечает, что сравнимые цифры потерь Украины причиняют этой стране гораздо больший ущерб, так как численность украинского населения примерно втрое меньше российской.

При этом WSJ предупреждает, что военные потери будут иметь серьезные долгосрочные последствия для обеих стран, которые еще до начала войны страдали от падения рождаемости, связанного главным образом с экономическими и социальными проблемами.

Собственный подсчет российских потерь на войне в Украине по информации из открытых источников ведут «Медиазона» и Русская служба Би-би-си. На текущий момент журналистам изданий и помогающим им волонтерам удалось установить имена 70 тысяч российских военных погибших на фронте в Украине и приграничных российских регионах. При этом оба издания подчеркивают, что реальные потери, вероятно, в два-три раза выше, так как информация о погибших изначально не публиковалась в полном объеме, а в последнее время российские власти препятствуют утечкам таких данных в открытый доступ.

В свою очередь, «Медуза» и «Медиазона» также ведут подсчет российских потерь на основе данных Реестра наследственных дел. По нему с февраля 2022 года по июль 2024 года погибли уже не менее 120 тысяч российских военных.

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