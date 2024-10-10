Выручка российских авиакомпаний может стать рекордной

Общая выручка российских авиакомпаний может достигнуть 1,8 триллиона рублей к концу 2024 года, что станет рекордным показателем с 2011 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«В 2023 году был достигнут уровень по выручке 2019 года (1,4 трлн рублей). По нашим оценкам, в 2024 году этот показатель может достичь 1,8 трлн руб. Это исторический максимум. На это влияет и рост перевозок, и увеличение доходных ставок», — заявил старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

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Гущин добавил, что у авиакомпаний растет операционная маржинальность — один из показателей рентабельности, — которая на данный момент тоже находится на историческом максимуме и составляет 20%. «Обычно она находилась в коридоре 5-10%», — отметил Гущин.

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В то же время, по его словам, пассажиропоток все еще не вернулся к допандемийному уровню. В 2023 году услугами российских авиаперевозчиков воспользовались 105 миллионов человек, в 2024 году этот показатель не превысит 115-120 миллионов человек, тогда как в 2019 году пассажиропоток составил 128,1 миллиона.

Кроме того, аналитики АКРА утверждают, что рынок внутренних перелетов больше не растет, а в августе этого года он снизился на 0,48%. В то же время международный сегмент продолжает расти, хотя его рост ограничен введенными против российского флота санкциями.

РБК отмечает, что основными проблемами в авиационной отрасли в ближайшее время могут стать рост цен на билеты, обеспечение текущего флота запчастями и техобслуживание в условиях отсутствия поддержки оригинальных зарубежных производителей Boeing и Airbus, а также развитие российского гражданского авиастроения.