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Общество

Павел Дуров впервые рассказал о создании «Вконтакте»

20:47 10.10.2024

Основатель «Вконтакте» Павел Дуров впервые рассказал в своем телеграм-канале о том, как создавал соцсеть 18 лет назад.

По словам Дурова, после окончания университета в Санкт-Петербурге ему хотелось поддерживать связь с однокурсниками, но без специального сайта это было бы сложно сделать. Тогда он поставил перед собой цель за четыре недели сделать соцсеть для выпускников и студентов университета.

«Планировать создание полноценной социальной сети за четыре недели было слишком самонадеянно. Еще хуже было то, что я решил не использовать никаких готовых модулей сторонних разработчиков. Я хотел создать все с нуля: от профилей и личных сообщений до фотоальбомов и поиска», — пишет Дуров.

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Бизнесмен рассказал, что его брат Николай, который на тот момент жил в Германии, отказался помогать в процессе создания соцсети и посоветовал начать с кода для авторизации пользователей. По словам Дурова, он писал код по 20 часов подряд. «После рабочего дня я варил себе ведро макарон и ел их с щедрым количеством сыра», — добавил бизнесмен.

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10 октября 2006 года, через шесть недель после начала работы над соцсетью, Дуров запустил бета-версию «Вконтакте». «Пользователи, которых я пригласил из своего предыдущего проекта — студенческого портала, который я создавал с 2003 года, — регистрировались тысячами и начали приглашать друзей», — пишет Дуров.

Второго разработчика Дуров, как он утверждает в своем посте, нанял только через несколько месяцев. К тому моменту во «Вконтакте» был уже миллион пользователей. Через семь лет после запуска, когда в соцсеть приходили до 100 миллионов пользователей в месяц, совет директоров уволил Дурова. Тогда, по его словам, бизнесмен сконцентрировался на создании Telegram.

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