Производитель «Дихлофоса» получил бизнес владельца Domestos и «Чистой линии»

Производитель косметической продукции и бытовой химии Unilever закрыл сделку по продаже своего бизнеса в России и Беларуси группе «Арнест» Алексея Сагала, которая, в частности, производит средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть». Об это сообщает «Коммерсантъ».

Сумма сделки не раскрывается. Издание пишет, что ранее бизнес международного холдинга с учетом дисконта оценивали в 35–40 миллиардов рублей. В то время как в конце 2022 года свои российские активы Unilever оценивал в 900 миллионов евро.

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Теперь структурам Сагала достанутся производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. «Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки», — приводятся в пресс-релизе его слова.

Там также отмечается, что компания была выбрана в качестве покупателя не случайно, так как она более 17 лет выпускала для Unilever ряд товаров как для внутреннего потребления, так и на экспорт.

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В прошлом году группа «Арнест» выкупила российский бизнес нидерландской пивоваренной компании Heineken за 1 евро. Компания Сагала получила в собственность семь заводов и обязалась погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед концерном Heineken в размере 100 миллионов евро, а также сохранить рабочие места на заводах.

Осенью 2022 года Сагал, как пишет «Коммерсантъ», Сагал за 530 миллионов долларов купил российские заводы по производству алюминиевых банок у американской корпорации Ball в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.