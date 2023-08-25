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Heineken продал российские активы за один евро

12:16 • 25.08.2023

Пивоваренный концерн Heineken продал все свои российские активы группе «Арнест». Цена покупки 100% акций составила один евро, пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу Heineken.

По условиям сделки, покупатель должен погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед концерном Heineken в размере около 100 миллионов евро, а также сохранить рабочие места на заводах. 

Покупатель акций и заводов Heineken — Группа «Арнест» — крупный производитель парфюмерно-косметических и хозяйственно-бытовых товаров.  

В рамках сделки группе «Арнест» перейдут семь пивоваренных заводов. В течение полугода они продолжат производить пиво под брендом Amstel, принадлежащим Heineken. Также покупатель на три года сохранит лицензии для некоторых региональных брендов, которые необходимы для обеспечения непрерывности бизнеса и одобрения сделки, сообщает Forbes.

В пресс-службе Heineken утверждают, что компания не будет оказывать поддержку этим брендам и получать какие-либо доходы, роялти или дивиденды из России.

В марте прошлого года Heineken заявила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, прекращении производства, продажи и рекламы своего бренда. Изначально концерн планировал уйти с российского рынка в первой половине 2023 года.

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