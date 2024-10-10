Каждая восьмая девочка подвергалась сексуализированному насилию до достижения 18 лет

Более 370 миллионов женщин и девочек, или почти каждая восьмая из них, подвергались сексуализированному насилию до достижения 18 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет ЮНИСЕФ.

Издание пишет, что в отчете, который основан на результатах опросов, проведенных в период с 2010 по 2022 год в 120 странах и регионах, сексуализированное насилие в отношении детей названо «подавляющим» нарушением прав человека. В документе сказано, что столкнувшиеся с насилием люди переживают его последствия во взрослой жизни. В отчете также говорится, что масштабы этого нарушения прав человека «отвратительны по своей величине».

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По данным исследователей, если учесть «бесконтактные» формы сексуализированного насилия, такие как нежелательные шутки или комментарии сексуального характера, просмотр порнографии или обнажение половых органов, то этот показатель увеличивается до 20%. В агентстве добавили, что среди мальчиков и мужчин только один человек из 11 подвергался сексуализированному насилию.

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«Сексуализированное насилие над детьми — это пятно на нашей совести. Оно наносит глубокую и длительную травму, часто со стороны человека, которого ребенок знает и которому доверяет, в местах, где он должен чувствовать себя в безопасности», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

The Guardian отмечает, что чаще всего сексуализированному насилию в детстве подвергаются подростки, причем особый всплеск приходится на возраст от 14 до 17 лет. Наиболее вероятными насильниками являются члены семьи, друзья или партнеры.

По словам Рассел, особенно уязвимы дети в нестабильных странах, например, со слабыми государственными институциями или большим количеством беженцев. В этих регионах каждая четвертая девочка сталкивается с сексуализированным насилием.

«Мы являемся свидетелями ужасающего сексуализированного насилия в зонах конфликтов, где изнасилования и гендерное насилие часто используются как оружие войны», — добавила Рассел.

В докладе сказано, что насилие в отношении детей имело место во всех частях мира. Самые высокие показатели были зафиксированы в Океании и Африке — там насилию подверглись 34% и 22% женщин соответственно.