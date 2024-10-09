Девушек высадили из самолета из-за коротких маек

Бортпроводник американской авиакомпании Spirit Airlines высадил двух пассажирок из-за того, что они сидели в кроп-топах в душном салоне самолета. Он требовал, чтобы девушки надели свитеры, ссылаясь на некий дресс-код в самолете, а его коллега угрожала вызвать полицию, пишет издание «Коса».

Американки Тара и Тереза должны были вылететь из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. В салоне самолета было душно, поэтому девушки сняли теплые кофты и остались сидеть в кроп-топах. Неожиданно к ним подошел бортпроводник, который потребовал, чтобы девушки оделись.

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«Никого из пассажиров в самолете не смущал наш внешний вид, кроме этого бортпроводника. Даже стюардесса сказала, что не видит никакой проблемы в нашей одежде, но ее коллега продолжил настаивать на том, чтобы мы оделись. Шел 2024 год, но женщин до сих пор дискриминируют», — рассказала Тара в своем аккаунте в тиктоке.

По ее словам, в защиту девушек даже вступились мужчины в самолете, которые говорили, что «буквально летали без рубашки на рейсе Spirit Airlines». Тара говорит, что несмотря на это бортпроводник настоял на том, чтобы девушки покинули самолет.

Тара говорит, что стюардесса пообещала перебронировать им билеты и потребовала пройти вместе с ней на выход. В противном случае она угрожала вызвать полицию. Новые билеты девушкам не дали — на выходе с ними просто попрощались. По словам Тары, ей с подругой пришлось покупать новые билеты, на которые они потратили тысячу долларов.

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«Нас буквально выгнали с рейса за кроп-топы <…> Spirit Airlines, что за дела? Это дискриминация. Нас и женщину напротив нас буквально выгнали за кроп-топы. С каких пор это беспокоит людей? Я заплатила тысячу долларов за новый полет другими авиалиниями, потому что Spirit Airlines отказалась купить нам новые билеты», — сказала она.

По словам Тары, никто из компании до сих пор с ней не связался, чтобы объяснить произошедшее или возместить расходы на новые билеты. Девушка поделилась, что обратный билет из Нового Орлеана в Лос-Анджелес был той же авиакомпаний и она с подругой «очень нервничала» перед полетом.

«Мы думали: а вдруг они снова выгонят нас или устроят скандал», — поделилась она. Перед вылетом в терминале аэропорта к ним подошла сотрудница авиакомпании в Новом Орлеане и извинилась за произошедшее. Тара говорит, что ее с подругой посадили на передние места и они «очень хорошо провели время» во время полета.