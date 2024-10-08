Сотрудник музея принял экспонат за мусор и выбросил его

В нидерландском музее сотрудники выставили арт-объект французского художника в виде двух пустых банок пива в лифте. Механик подумал, что это оставленный посетителями мусор, и выбросил их, сообщил The Guardian.

Инцидент произошел в музее современного искусства метрополии Лилля (LAM) в нидерландском городе Лиссе. Согласно концепции музея, произведения искусства часто размещают в довольно необычных местах. «Мы стараемся постоянно удивлять посетителей», — сказала представительница музея Фрукье Баддинг.

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Директор музея Ситске ван Зантен добавила, что такая концепция, «побуждает посетителей увидеть повседневные предметы в новом свете». «Выставляя произведения искусства в неожиданных местах, мы усиливаем этот эффект и заставляем посетителей быть начеку», — подчеркнула она.

Сотрудники музея решили, что работа французского художника Александра Лаве под названием «Все хорошие времена, которые мы провели вместе» будет выставлена в лифте. Работа представляет из себя две пустые и помятые банки пива. Однако, как отметили в музее, присмотревшись внимательно, можно заметить, что банки расписаны вручную акриловыми красками и «потребовали много времени и усилий».

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Но эту художественную ценность не увидел механик в музее и выбросил банки в мусорку, приняв их за отходы. Отсутствие банок в лифте обнаружила куратор Элиза ван ден Берг. Она рассказала, что нашла их в мешке для мусора как раз в тот момент, когда его собирались вывозить на свалку.

«Мы переместили инсталляцию в более традиционное место и установили ее на постамент. Пусть она отдохнет там после своего приключения», — сказала Баддинг.

Элиза ван ден Берг отметила, что «не держит зла» на механика, который только приступил к работе в музее. По ее словам, мужчина «просто выполнял свою работу».