Самый молодой политзаключенный сообщил о «критической обстановке» в тюрьме

Шестнадцатилетний Арсений Турбин, осужденный на пять лет воспитательной колонии по делу об участии в легионе «Свобода России», рассказал матери, что его избивал сокамерник. Родные и участники группы поддержки несовершеннолетнего политзаключенного написали в своем телеграм-канале, что у Турбина могут отбирать пищу.

Группа поддержки опубликовала отрывок из письма, отправленного заключенным из московского СИЗО. Письмо датировано 1 октября. Турбин написал, что в камере «обстановка тяжелая, критическая», потому что вечером сокамерник по имени Азизбек бил его кулаком по голове. Сокамерник «сказал, что ночью мне пиз***», рассказал ребенок. Турбин считал, что «ночь будет очень тяжелой», но собирался «держаться». «У меня уже был такой опыт — 15 июля тоже сложная ночь была, но я выдержал, а утром нас расселили», — добавил автор письма.

Кроме того, политзаключенного поставили на учет как «склонного к терроризму», следует из письма.

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«Он написал маме, что из еды ему ничего не нужно, хотя обычно просил все самое необходимое», — написали участники группы поддержки. «Мы предполагаем, что у него могут отбирать еду», — сделали вывод авторы поста.

В письме Турбин также попросил, чтобы ему прислали новости и текст песни группы Уматурман «Прасковья».

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Самый молодой политзаключенный России жил в городе Ливны Орловской области. 20 июня суд признал его участником террористической организации (статья 205.5 УК). По версии следствия, Турбин в июне 2023 года вступил в легион «Свобода России» и разложил по почтовым ящикам соседей листовки о Владимире Путине с надписью: «Тебе нужен такой президент?» Сам школьник говорил, что не вступал в это подразделение ВСУ и раскладывал листовки, исходя из собственных политических взглядов.

«Медиазона», ссылаясь на полную расшифровку опроса девятиклассника, писала, что дело Турбина было сфабриковано сотрудниками ФСБ.