СМИ: Силовики выдумали признание за 15-летнего подростка и посадили его на пять лет

В протоколе опроса 15-летнего школьника Арсения Турбина, приговоренного к пяти годам воспитательной колонии по террористической статье, есть признание, которое он на самом деле не делал. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на полную расшифровку опроса девятиклассника.

Как пишет издание, в протоколе опроса Турбина, который сотрудники ФСБ провели 30 августа 2023 года в присутствии его матери, сказано, что он признался в планах вступить в легион «Свобода России», объявленный террористической организацией, а также «направил им заполненную анкету».

«В период с 14 ч. 12 мин. 06.06. 2023 по 01 ч. 05 мин. 08.06.2023 Турбин А., находясь по месту своего жительства в квартире, используя в качестве электронного устройства свой ноутбук марки ACER, ответил на поставленные в анкете вопросы, отправив ее неустановленым в ходе предварительного следствия способом представителям УВО Легион "Свобода России"», — также говорится в обвинительном заключении суда.

Мать девятиклассника Ирина Турбина утверждает, что ее сын во время опроса такого не говорил. Она также рассказала, что силовики несколько раз перепечатывали протокол из-за ошибок и неточностей, предположив, что сотрудники ФСБ могли дать ей прочитать черновик, а затем вписали признание ее сына и отдали ей на подпись.

«Если бы я раньше знала, что это за люди, я бы перечитала еще раз», — сказала она.

«Медиазона опубликовала расшифровку того опроса. Она есть в материалах дела и не содержит признания, которое есть в протоколе опроса и обвинительном заключении. Так, силовики задавали школьнику вопросы о политике, в частности о Владимире Путине и Алексее Навальном. Или, например, какую страну он считает образцом демократии, а также какой стороне он сочувствует в российско-украинском конфликте.

Также оперативники говорили с Турбиным о планах вступить в легион и спрашивали отправил бы он анкету для этого. При этом оперативники дают понять ребенку, что отправить анкету отправить анкету соискателя в легион «Свобода России» — это «нормально» и «не против закона».

Читать еще Полиция 17 часов «выбивала» из сына признание в убийстве отца В итоге пропавший нашелся у родственников

Вот часть их беседы в самом конце опроса:

сотрудник ФСБ: …вот с тобой свяжутся. Ты готов выполнять какие-то их конкретные действия?

Турбин: А, ну если только вот может быть листовку там раздать.

сотрудник ФСБ: Листовку раздать, да?

Турбин: Вот так. Но подрыв действенности я не хочу вести.

сотрудник ФСБ: Все. Вот мы как бы, чтобы понимание у нас было, вот как бы итог. Что в принципе ты их как бы идеологию такую разделяешь, считаешь, что они нормальные ребята и поддержать мог бы их вот раздачей листовок. Правильно?

Турбин: Ну да.

Ранее «Новая газета Европа» писала, что старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Орловской области Трунов, ознакомившись с полной расшифровкой, хотел прекратить дело против школьника. Но материалы передали другому следователю — Ирине Симоновой.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.