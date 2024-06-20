Школьника осудили на пять лет за распространение обличающих Путина листовок

15-летнего школьника Арсения Турбина из города Ливны Орловской области приговорили к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Об этом сообщает правозащитный проект «Мемориал». Также информацию о приговоре в разговоре с «Медиазоной» подтвердила мать подростка Ирина Турбина.

Школьника обвинили в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), в частности, в легионе «Свобода России». Это вооруженное формирование, в котором, по словам украинских властей, воюют пленные российские солдаты, а также добровольцы, имеющие российское гражданство.

По версии следствия, как пишет «Мемориал», Арсений Турбин вступил в легион «Свобода России» в июне 2023 года, когда начал активно интересовался публикациями оппозиционных СМИ. Под влиянием таких изданий у школьника «сформировались радикально-экстремистские политические взгляды», которые подтолкнули его к вступлению в вооруженное формирование.

Доказательством вступления в легион «Свобода России» следствие посчитало сообщение в чат-боте, переписку с представителями организации и заполненную Турбиным специальную анкету.

Кроме того, как утверждают в СК, Турбин якобы выполнял поручения организации по распространению «документальных материалов». В частности, он разложил по почтовым ящикам соседей листовки с надписью: «Тебе нужен такой президент?».

Сам школьник заявляет, что он не вступал в легион, не получал ни от кого никаких поручений и раскладывал листовки исходя из собственных политических взглядов.

По словам матери Турбина, в ФСБ ей пытались доказать, что листовки ее сыну передали представители легиона. «Арсений говорит, это из гугла листовка. Они мне говорят, нет, в гугле нет. Но потом я ее нашла, она первая вышла в гугле», — отметила Турбина.

Силовики пришли с обыском к Турбиным в августе 2023 года. 5 сентября школьника задержали, а спустя сутки отправили под домашний арест с возможностью посещать лицей. 31 мая 2024 года меру пресечения в отношении подростка изменили на запрет определенных действий.

«Мемориал» отмечает, что следствие не доказало факт вступления Турбина в легион, поскольку никаких следов об отправке им анкеты, получения положительного ответа на нее или свидетельств выполнения каких-либо поручений от представителей организации обнаружено не было.

В материалах дела, как пишет «Мемориал», представлена только переписка, где Турбин заявляет о своей готовности «расклеивать листовки и бороться с путинской пропагандой».

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