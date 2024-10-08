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Политика

СМИ: Киев может отдать часть территорий Москве в обмен на вступление в НАТО

11:24 08.10.2024

В Украине за закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке, в которой Россия сохранит фактический, но не юридический контроль над оккупированными территориями в обмен на вступление страны в НАТО или предоставление Киеву эквивалентных гарантий безопасности. Об этом пишет газета Financial Times (FT). 

По данным издания, некоторые украинские чиновники втайне беспокоятся, что стране не хватает персонала, огневой мощи и поддержки Запада для того, чтобы вернуть все захваченные Россией территории. 

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Газета пишет, что успехи России на фронте и разрушение половины украинской энергосистемы заставили некоторые западные страны изменить свою позицию относительно переговоров с Москвой и теперь они «неохотно признают», что лучшим вариантом урегулирования конфликта может стать соглашение, которое оставит под контролем украинских властей большую часть страны.

Кроме того, как отмечает FT, есть опасность того, что выборы в США в следующем месяце выиграет Дональд Трамп, который «будет стремиться к быстрому прекращению войны». Издание пишет, что некоторые американские и европейские чиновники надеются, что Трампа, по крайней мере, удастся отговорить от принуждения Киева к неблагоприятной сделке с Москвой, которая «может представлять серьезную угрозу для будущей европейской и американской безопасности».

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«Кремль можно подтолкнуть к переговорам о сделке, которая может быть удовлетворительной для Киева и Запада, только если он посчитает, что цена продолжения войны слишком высока», — говорится в публикации FT.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский представил президенту США Джо Байдену свой «план победы». После этого газета The Wall Street Journal сообщила, что в Белом доме скептически отнеслись к этому документу и потребовали больше подробностей. 

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