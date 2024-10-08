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Общество

Операторов связи хотят заставить маркировать спам-звонки

03:10 08.10.2024

Минцифры предложило способ блокировать анонимные спам-звонки. Ведомство опубликовало законопроект, который обяжет компании, предпринимателей и любых организаторов «массовых телефонных вызовов» предоставлять операторам связи информацию о цели звонков.

Если заказчик обзвона не дает информацию о своих целях, оператор должен будет заблокировать исходящие вызовы, говорится в законопроекте. Согласно тексту документа, если операция предоставлена, мобильный оператор обязан маркировать для абонента входящий вызов — чтобы человек смог понять, кто пытается выйти с ним на связь.

Правительству предстоит определить критерии массовых звонков и правила передачи сведений, сказано в документе.

«Абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать», — сообщили авторы телеграм-канала Минцифры. У некоторых мобильных операторов уже есть сервисы, позволяющие определять, кто совершает обзвон, говорится в публикации. Однако функция должна быть доступна для всех абонентов на постоянной основе, заявили представители ведомства.

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Ежемесячно в России крупные операторы связи блокируют в среднем до полумиллиарда спам-звонков, говорят данные министерства. «Такие вызовы часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями», — заявили представители Минцифры.

Весной глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что его ведомство готовит запрет «рекламных обзвонов, особенно если они проводятся роботами». Необходимость запрета министр объяснял «очень напряженным отношением», которое выработалось у абонентов к любым входящим голосовым звонкам.

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Источник РБК в одной из крупных компаний-операторов заявил, что запрет на спам-звонки может противоречить обязанности провайдеров соблюдать тайну связи. Из-за этого предыдущие попытки ввести подобные запреты провалились, добавил собеседник издания.

Организаторы спам-обзвонов, в том числе мошенники, пользуются не только сотовой связью, но также звонками с помощью мессенджеров. В Минцифры, анонсируя законопроект, признавали, что даже если запрет массовых анонимных рекламных обзвонов начнет действовать, «дальше возникнет вопрос, как быть с мессенджерами, потому что распространение спама и мошенничество переместилось в них».

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