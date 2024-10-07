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Новости

В Приморье мужчину задержали за призыв унижать и насиловать сторонников Путина 

09:30 07.10.2024

В Приморском крае силовики задержали жителя Находки по имени Василий из-за комментария, который он оставил в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии региона в своем телеграм-канале.

По версии антитеррористической комиссии, Василий «однажды вечером решил сыграть в революционера» и в комментарии под постом одного из пабликов призвал  унижать и насиловать сторонников Владимира Путина. 

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В комиссии утверждают, что скриншот этого комментария им отправил неизвестный, а они, в свою очередь, передали всю информацию силовикам, которые вскоре задержали Василия. 

В телеграм-канале приморского антитеррористического комитета также опубликовано видео с задержанным. В 25 секундном ролике молодой человек с заблюренным лицом говорит, что «искренне раскаивается», в том, что оставил такой комментарий. 

«Также хочу предостеречь людей которые планируют или совершают экстремистскую деятельность.Пожалуйста, не делайте этого, так как это может повлечь за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы», — говорит мужчина в конце видео. 

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Как сообщается, против Василия, которого в телеграм-канале комиссии назвали  «диванным бойцом за справедливость», завели уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете ( ч. 2 ст. 280 УК). Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. 

«Это пример, как не стоит проявлять свои “таланты” к написанию комментариев в социальных сетях и мессенджерах», — так ситуацию прокомментировали в антитеррористической комиссии. 

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