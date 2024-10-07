Гости свадьбы привязали невесту к столбу ради старинного обычая

Власти провинции Шаньси на севере Китая заставили публично извиняться гостей свадьбы, привязавших невесту к столбу скотчем ради соблюдения обычая «свадебного издевательства». Видео с этим инцидентом вызвало дискуссию об уместности «переродившихся многовековых традиций», сообщило издание South China Morning Post.

Участники свадьбы 23 сентября выложили видео в китайской соцсети Weibo, рассказали журналисты. На опубликованных изданием кадрах ролика видно, как девушку несут по улице населенного пункта, а затем несколько мужчин приматывают ее к телефонному столбу красным скотчем — под цвет традиционного китайского свадебного наряда невесты. Лицо девушки закрыто платком. Слышно, как она кричит о помощи и пытается вырваться, но никто не вмешивается, пишет издание.

Друг жениха по фамилии Ян рассказал журналистам, что люди на видео были друзьями детства жениха. Ян добавил, что «игра» была согласована с парой заранее. «Устраивать небольшие сцены на свадьбах — наш местный обычай, всё в кругу хороших друзей. Никакого вреда не было», — объяснил мужчина. Жених присутствовал при «игре», а все участники заботились о безопасности невесты, сказал Ян и призвал журналистов «не понимать ситуацию неправильно».

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Видео стало вирусным, пишет South China Morning Post. По словам журналистов, в комментариях к ролику на Weibo некоторые люди писали, что «строить свою радость на чужих страданиях отвратительно», «вульгарные свадебные обычаи — пережиток ушедшей эпохи», а «если с невестой что-то случится, кто возьмет на себя ответственность?»

Уже через сутки местные власти опубликовали извинения за свои действия Яна и других участников инцидента, сообщило издание. В заявлении чиновников говорилось, что власти будут «продвигать цивилизованные свадебные обычаи» и призывать отказаться от «устаревшей практики».

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На традиционных китайских свадьбах «свадебные издевательства» призваны создавать праздничную атмосферу и «успокаивать нервы» молодоженов, пишет South China Morning Post. Обычай возник несколько веков назад и призван с помощью смеха родственников и друзей отпугивать злых духов.

Организатор свадеб из провинции Ухань, пожелавший остаться неизвестным, рассказал South China Morning Post, что на некоторых празднествах он видел, как гости привязывали жениху банан или огурец, который потом кусала невеста, или раздевали жениха и заставляли позировать с невестой голым.

В декабре 2016 года трое мужчин на юго-западе Китая так сильно связали жениха во время «свадебных издевательств», что нанесли травмы, в результате которых тот получил инвалидность. Мужчин обязали выплатить компенсацию в размере около 100 000 юаней (14 000 долларов США), пишет South China Morning Post.