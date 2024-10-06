Минобороны одобрило выпуск видеоигры о войне с Украиной

Компания «Студия 22» анонсировала первую в России видеоигру, действие сюжета которой разворачивается во время войны с Украиной, с 2014 по 2024 год. Игра «Отряд 22: ZOV» делается в жанре тактической стратеги в реальном времени «при содействии Минобороны», сообщила газета «Известия».

Разработчики рассказали изданию, что собираются сделать «несколько исторических кампаний»: «Донбасс» (2014), «Мариуполь» (2022), «Контрнаступление» (2023) и «Авдеевка» (2024). Продюсер «Отряд 22: ZOV» Александр Толкач сообщил «Известиям», что в игре будет «образовательные элементы».

«Студия 22» собирается предложить игроку управлять отрядом из нескольких солдат с видом сверху. В миссиях анонсированы «операции с адаптивным ландшафтом», который можно будет приспосабливать в зависимости «от навыков строительства бойцов отряда», пишут «Известия». По информации издания, события каждой следующей кампании будут учитывать решения, принятые в предыдущей.

Создатели игры признались газете, что проект не является высокобюджетным: «для визуального решения мы используем частично упрощенный 3D с ограничениями на ракурсы камеры». Это позволяет «сделать контент относительно недорогим» и выпустить игру помимо компьютеров на мобильных устройствах, не прибегая к «сложной адаптации», — сказал Толкач.

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Минобороны «не финансирует игру», заявили изданию разработчики, а оказывает «консультационную поддержку на всех этапах» и дает доступ к моделям оружия. Среди консультантов есть участники вторжения в Украину, указано на сайте проекта «Отряд 22: ZOV». Экспертом по «военной тактике кампании «Мариуполь»» назван Владислав Головин, командир одного из штурмовавших украинский город подразделений морской пехоты.

Компания «Студия 22» пообещала выпустить игру к концу года на платформе VK Play.

В 2025 году сервис «Кинопоиск» компании «Яндекс» анонсировал сериал по вышедшей в 2023 российской видеоигре Atomic Heart. Эта игра доступна не только в российском сервисе VK Play, но также на PlayStation, Xbox и в американском магазине Steam.