«Кинопоиск» покажет сериал по игре Atomic Heart

Сервис «Кинопоиск» компании «Яндекс» анонсировал сериал по российской видеоигре Atomic Heart. Съемки киноадаптации «ретрофутуристического шутера» студии Mundfish должны начаться в 2025 году, сообщил «Кинопоиск».

Ориентировочной даты выхода пока не объявлено, работа над киносюжетом только началась, говорится в анонсе. Сценарий «научно-фантастического экшена» пишет Роман Кантор, автор сценария вышедшего в 2023 году фильма «Мастер и Маргарита», картин «Серебряные коньки», «Эпидемия», «эпидемия 2» и некоторых других.

Действие экранизации Atomic Heart связано с игрой и ее героями, но события будут показаны с разных точек зрения, сказал Кантор в интервью «Кинопоиску». По его словам, отдельные герои и сюжетные линии игры получат больше экранного времени. В работе над сценарием используется книга-приквел Atomic Heart «Предыстория „Предприятия 3826“», из нее в сериал, скорее всего, попадут «некоторые ключевые события», сообщил Кантор.

Мир Atomic Heart представляет собой фантастическую вселенную с альтернативным СССР 1950-х годов, в котором под руководством искусственного интеллекта «Коллектив» восстали роботы. Atomic Heart представляет собой шутер от первого лица, где игроку предлагается играть за майора КГБ. За работой над сериалом будут следить представители студии-разработчика Mundfish, — чтобы «сохранить безумный дух игры», сообщил «Кинопоиск».

Общемировой релиз игры Atomic Heart состоялся в феврале 2023 года. В России и СНГ она продается только через сервис VK Play, который заплатил Mundfish за запуск продаж на своей площадке семь миллионов долларов. Игрокам из других стран шутер доступен на PlayStation и Xbox, а также в магазине Steam. Украинские игроки призывали бойкотировать игру, к бойкоту присоединялся вице-премьер украинского правительства, министр цифровой информации Михаил Федоров.

Книга под авторством Харальда Хорфа «Atomic Heart. Предыстория „Предприятия 3826“» вошла в десятку самых популярных художественных книг 2023 года по версии сервиса «Букмейт».

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