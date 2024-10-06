СМИ: российский шпион следил за Навальным в Европе

Агент Главного разведывательного управления под псевдонимом Пабло Гонсалес следил за Алексеем Навальным и минимум дважды встречался с политиком. Отчеты сотрудника спецслужб стали доступны журналистам испанского издания El Mundo, которое опубликовало результаты расследования.

Настоящее имя Гонсалеса — Павел Рубцов. Под псевдонимом он работал корреспондентом испанской газеты Gara, выходящей в автономном регионе Страна Басков.

Журналисты El Mundo рассказали, что российский шпион в 2017 году передавал своему начальству информацию о клиниках в Барселоне и Лозанне, где лечился Навальный. Политик обращался к европейским врачам после того, как весной 2017 года в России его дважды облили зеленкой. В Барселоне Навальному делали операцию на правом глазу.

На первой встрече с Навальным в 2017 году Гонсалес сделал с ним селфи. В 2020 году, вскоре после отравления политика, Гонсалес выложил фото в соцсетях, написав, что отравление не было операцией российских спецслужб.

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Из полученных El Mundo документов неясно, о чем именно общались Гонсалес с Навальным и насколько близко друг друга знали.

Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину Гонсалеса задержали польские правоохранительные органы, предъявив обвинение в шпионаже. Они сочли его агентом, намеренно внедрившемся в Фонд Бориса Немцова и окружение его дочери Жанны.

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В польской разведке считают, что Гонсалес собирал и передавал в Москву информацию о многих российских оппозиционных деятелях, сообщило El Mundo. Например, агент отсылал российским спецслужбам пароли от WiFi, что делало ноутбуки оппозиционеров уязвимыми для хакерских атак, утверждают испанские журналисты. Отчеты, ставшие основным доказательством по делу Гонсалеса в Польше, теперь переданы испанским правоохранительным органам, уточнило издание.

1 августа 2024 года Рубцова освободили в рамках обмена заключенными. Он был одним из тех, кому на встрече в аэропорту пожал руку Владимир Путин.