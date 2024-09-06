После критики z-сообщества РКН удалил проект порядка деанонимизации блогеров

Проект порядка введения реестра блогеров, разработанный Роскомнадзором, удалили с официального портала правовой информации. Государственное агентство ТАСС пишет, что его публикация, вероятно, была следствием технической ошибки. В свою очередь, «Агентство» отмечает, что документ удалили после резкой критики авторов провоенных телеграм-каналов, которые обвинили РКН в работе на украинскую разведку.

Опубликованный на прошлой неделе документ обязывал всех владельцев страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах, на которые подписано более 10 тысяч человек, предоставить в Роскомнадзор подробные данные о себе, а именно фамилию, имя и отчество, данные юрлица, номер телефона, адрес электронной почты и IP-адреса компьютеров, которые используются для ведения аккаунта.

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После его публикации в российских провоенных телеграм-каналах начали появляться гневные комментарии авторов. Так, телеграм-канал «Русский инженер», на который подписаны около 100 тысяч человек написал: «Все для удобства ГУР и СБУ. Можно вести охоту на владельцев каналов, поддерживающих СВО, без смс и регистрации». Позже этот пост репостнул канал Юрий Подоляка с более чем тремя миллионами подписчиков.

В публикации телеграм-канала Fighterbomber (более 500 тысяч подписчиков) говорилось, что РКН «сделает всю работу» за украинцев. «Нахуй нам враги, мы сами себя заебем в усмерть», — добавил автор канала.

«Странно, почему не просят адрес проживания с геолокацией, чтобы противник мог затем украсть эти данные и использовать в своих целях», — прокомментировал опубликованный ведомством документ телеграм-канал «Военный осведомитель» (более 600 тысяч подписчиков).

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В свою очередь, блогер Кирилл Федоров (более 500 тысяч подписчиков) призвал проверить авторов документа «на связи с СБУ, Ми-6 и прочими», а автор телеграм-канала «Записки ветерана» (более 350 тысяч подписчиков) предположил, что «скоро огромное количество российских бомжей станет обладателями популярных российских информационных ресурсов».

Документ, о котором идет речь, должен был определить порядок деанонимизации блогеров, которую сделал обязательной новый закон, подписанный Владимиром Путиным 8 августа. Он запрещает не предоставившим о себе информацию блогерам с более чем 10 тысячами подписчиков размещать рекламу, а всем остальным репостить публикации таких блогеров.

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