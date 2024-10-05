Следственный комитет отказался считать угрозой предложение депутата «убивать всех»

Псковское управление Следственного комитета отказалось возбуждать уголовное дело против заместителя председателя областного Собрания депутатов единоросса Армена Мнацаканяна, которого коллега заподозрил в угрозе убийством и экстремизме. Зампредседателя предлагал «убивать тех, кто не хочет нас видеть или любить», сообщило издание «Псковская губерния».

Мнацаканян на заседании собрания депутатов 7 июля предложил перестать считать оппозицией «врагов», которые «сидят в нашей области». Враги — это те, кто «ищут всегда повод зацепить», уточнил заместитель спикера. По его словам, раз «мы живем в непростое время», то «только делами можем доказывать» и «убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить». «Это самое главное», — добавил единоросс.

Через несколько дней независимый псковский депутат Николай Кузьмин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить высказывание на наличие в словах коллеги признаков преступлений по статьям Уголовного кодекса №№119 («угроза убийством»), 280 («публичные призывы к экстремистской деятельности) и 282 («возбуждение ненависти либо вражды»). Обращение поддержали около 50 человек, подавших похожие заявления в СКР. Однако все заявители получили «отписки в рамках закона об обращении граждан», написал Кузьмин. Однако он пошел в суд и после двух инстанций добился ответа от СКР.

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Согласно ответу, Следственный комитет провел доследственную проверку и опросил зампредседателя областного Собрания. Мнацаканян сказал следователям, что «слово „убивать“ следует брать в кавычки», а смысл его высказывания — это не угроза и не стремление поделить общество на «своих» и «чужих», а «скорее призыв ко всем не допускать огульной, необоснованной, неконструктивной критики», цитирует документ «Псковская губерния». СКР сделал из слов зампредседателя Собрания вывод, что тот хотел убедить критиковавших областные власти оппозиционеров «изменить свою точку зрения».

«Не уверен, что такой же результат был бы у экспертизы, скажи подобное кто-либо в адрес самого Армена Липаритовича, но проверять это не будем», — прокомментировал решение Кузьмин.