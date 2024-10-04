Сидр в России подорожает из-за нехватки яблок

Производители сидра предупредили, что в 2025 году напиток подорожает на фоне неурожая яблок в России. Об этом РБК рассказали участники рынка.

По прогнозам председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра, владельца сидродельни «Заповедник» Александра Казакова, цены на сидр вырастут до 20% в зависимости от производителя и конкретной ситуации в его регионе с сырьем.

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В мае 2024 года центральный, северный и северо-западный округи страны России столкнулись с сильными заморозками, которые привели к гибели сельскохозяйственных культур. Ожидаемый сбор урожая у фермеров снизился, а цены на собранные яблоки пришлось поднять, чтобы не обанкротиться.

По словам Казакова, рост цен на техническое яблоко, используемое в отрасли, в зависимости от региона составил от 25 до 100% год к году. Тульский производитель сидра St.Anton Олег Горелов, отметил, что крестьянско-фермерские хозяйства подняли прошлогоднюю стоимость в 11–12 рублей за 1 килограмм технического яблока до 27 рублей.

Казаков затруднился ответить как сложившаяся ситуация скажется на объемах производства сидра. По его словам, сейчас производители пытаются найти нужный объем яблок в южных регионах, но цены там тоже растут — пока в пределах 30%.

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Подмосковный производитель сидра Максим Брехт в свою очередь отметил, что яблоки из южного региона меньше подходят для изготовления сидра. Он также подчеркнул, что доставка яблок с юга на север обойдется в два-три раза дороже в зависимости от конечного пункта.

Такого же мнения придерживается сооснователь «Токсовской сидрерии» Константин Шмолдаев. По его словам, «Токсовская сидрерия» использует только местные яблоки и не готова замещать их южными, так как это изменит вкус сидра. Он отметил, что сейчас компания пытается найти альтернативных поставщиков на северо-западе страны, при этом производственный план сокращен на 20%.